Американські акції зросли після даних по інфляції, але закрилися з пониженням за тиждень

Американські акції зросли на закритті торгового тижня в п'ятницю після двох невдалих сесій, оскільки більш прохолодний, ніж очікувалося, звіт по інфляції та коментарі представників Федеральної резервної системи зменшили занепокоєння щодо подальшої динаміки відсоткових ставок.

Останній інфляційний звіт у вигляді індексу витрат на особисте споживання (PCE) показав зростання на 2,4% в листопаді в річному вимірі, що трохи нижче прогнозу економістів, опитаних агентством Reuters, на рівні 2,5%.

Зростання споживчих витрат у листопаді стало ще однією ознакою економічної стійкості.

Після публікації даних трейдери підвищили свої очікування щодо зниження ставок ФРС у 2025 році, очікуючи на перше зниження в березні і ще одне - в жовтні. До виходу даних трейдери оцінювали ймовірність другого зниження ставки до грудня 2025 року приблизно в 50%.

У середу ФРС оголосила про третє зниження процентної ставки в цьому році, але в своєму короткому огляді економічних прогнозів (SEP) передбачила лише два зниження на 25 базисних пунктів у 2025 році, в порівнянні з вересневим прогнозом, який передбачав чотири зниження, що свідчить про тривале здоров'я економіки та стійку інфляцію.

Ця заява спричинила різкий розпродаж наприкінці середи, від якого акції не змогли відновитися в четвер. Навіть після п'ятничного ралі кожен з трьох основних американських індексів знизився за тиждень.

Підтримку також надали коментарі чиновників ФРС, деякі з яких визнали, що починають враховувати невизначеність у фіскальній політиці, наприклад, тарифи, у своїх прогнозах.

«Очевидно, що відбувається - просто цей PCE плюс оптимістичні коментарі ФРС компенсували надмірну реакцію ринку на «яструбине» зниження ставки, якого всі очікували», - сказав Джей Хетфілд, генеральний директор Infrastructure Capital Advisors в Нью-Йорку.

«Ми бачили це вже 10 разів протягом цього циклу ФРС. Ринок просто завжди надмірно реагує з того чи іншого боку».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 498,82 пункти, або на 1,18%, до 42 841,06, S&P 500 - на 63,82 пункти, або на 1,09%, до 5 930,90, а Nasdaq Composite - на 199,83 пункти, або на 1,03%, до 19 572,60.

Dow та S&P зафіксували найбільший щоденний приріст у відсотках з 6 листопада.

За тиждень S&P 500 впав на 1,99%, Nasdaq - на 1,78%, а Dow - на 2,25%.

Nasdaq перервав чотиритижневу серію зростання, а S&P 500 зазнав найбільшого щотижневого відсоткового падіння за останні шість тижнів. Dow зазнав третього поспіль тижневого падіння.

Кожен з 11 основних секторів S&P піднявся в ході широкого ралі, очолюваного зростанням на 1,8% в секторі нерухомості і підтриманого падінням прибутковості казначейських облігацій.

Акції компаній з малою капіталізацією за індексом Russell 2000, які також можуть виграти від зниження відсоткових ставок, зросли на 0,9%.

Ринки також стежили за Конгресом США, який намагався запобігти частковому закриттю уряду до опівночі. Лідери республіканців в Палаті представників США заявили, що проголосують в п'ятницю за продовження роботи федерального уряду.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,84 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - у співвідношенні 2,12 до 1.

Індекс S&P 500 показав три нових 52-тижневих максимуми і 23 нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 51 новий максимум і 233 нових мінімуми.

П'ятнична сесія також знаменує собою одночасне закінчення терміну дії квартальних деривативних контрактів на акції, індексні опціони та ф'ючерси, також відомих як «потрійне відьомство», що сприяло підвищенню торгової активності.

Обсяг торгів на американських біржах склав 21,58 мільярдів акцій, порівняно з 14,87 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.