Ціни на золото стабільні, але налаштовані на тижневі втрати через яструбиний прогноз ФРС

Ціни на золото стабілізувалися біля місячного мінімуму на азіатських торгах в п'ятницю і прямують до тижневих втрат після того, як прогноз Федеральної резервної системи США щодо меншого, ніж очікувалося, зниження процентних ставок в 2025 році, змусив інвесторів понервувати.

ФРС знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, але дала зрозуміти, що буде знижувати ставки повільніше, лише два рази в 2025 році. До цього рішення ринки очікували на чотири зниженя.

О 05:35 EET спотове золото трохи виросло до $2 596,82 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,1% до $2 610,30 за унцію.

Спотові ціни цього тижня знизилися майже на 2% під тиском сильного долара. Цього тижня курс долара підскочив до більш ніж річного максимуму.

Ціни на золото досягли місячного мінімуму в середу, після того як ФРС дала зрозуміти, що ставки залишатимуться вищими протягом тривалого періоду після їх зниження в середу.

Вищі відсоткові ставки чинять тиск на золото, оскільки альтернативна вартість зберігання золота зростає, що робить його менш привабливим порівняно з процентними активами, такими як облігації.

Наразі трейдери прогнозують зниження ставок лише на чверть відсотка у 2025 році на тлі тривалої економічної стійкості та все ще високої інфляції.

Дані по валовому внутрішньому продукту, опубліковані в четвер, ще більше зміцнили прогноз ФРС, оскільки в третьому кварталі економіка США зростала швидшими темпами, ніж передбачалося раніше.

Інші дані показали, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття впала більше, ніж очікувалося минулого тижня, що свідчить про поступове уповільнення ринку праці.

Подальша стійкість американської економіки може знизити попит на активи-прихістки, що ще більше погіршить перспективи злитків.

Зараз інвестори очікують на публікацію даних щодо індексу цін PCE, ключового показника інфляції ФРС, щоб отримати більш повне уявлення про економічні перспективи США.

Інші дорогоцінні метали ослабли в п'ятницю. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до $921,75 за унцію, а ф'ючерси на срібло також втратили 0,4% до $29,302 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь відновилися після падіння в четвер, оскільки сильні економічні дані США породили деякі надії на поліпшення попиту на мідь.

Надії на збільшення бюджетних витрат у Китаї також сприяли зростанню цін на цей метал, оскільки нещодавні повідомлення свідчать про те, що Пекін посилить фіскальні стимули в наступному році. У п'ятницю Народний банк Китаю залишив базову процентну ставку по кредитах без змін, оскільки більш м'які монетарні умови надавали обмежену підтримку економіці протягом останніх двох років.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $8,925,30 за тонну, в той час як місячні ф'ючерси на мідь майже не змінилися і становили $4,0855 за фунт.