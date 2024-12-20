Акції в Азії неспокійні на тлі яструбиної реакції ФРС. Японські акції зростають після високих показників індексу споживчих цін

Більшість азіатських акцій у п'ятницю торгувалися у флетово-низькому діапазоні і зазнали значних втрат цього тижня, оскільки перспектива повільнішого зниження процентних ставок в США знизила апетит до ризику.

Японські ринки стали винятком, дещо піднявшись навіть після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані по споживчій інфляції підкреслили потенціал для подальшого підвищення процентних ставок Банком Японії. Але коментарі Банку Японії в четвер свідчать про те, що ставки, швидше за все, будуть підвищені пізніше, а не раніше.

Азійські ринки відреагували на флет на Волл-стріт, оскільки американські акції впали з рекордних максимумів після того, як Федеральна резервна система США повідомила про уповільнення темпів зниження ставок в 2025 році. Ф'ючерси на Волл-стріт ще більше впали на торгах в Азії після того, як підтримуваний Дональдом Трампом законопроект про витрати був відхилений Палатою представників, що означало закриття уряду.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX виросли приблизно на 0,2%, виглядаючи краще, ніж їхні регіональні аналоги. Обидва індекси мають втратити від 1% до 1,4% цього тижня.

Індекс споживчих цін в Японії за листопад виявився вищим, ніж очікувалось, а базова інфляція перевищила річний цільовий показник Банку Японії у 2% на фоні високих приватних витрат. Це стало додатковим аргументом на користь подальшого підвищення ставок Банком Японії.

У четвер центральний банк залишив ставки без змін, посилаючись на обережність щодо економічних перспектив Японії, а також на те, як політика США вплине на світову економіку.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда підтвердив плани банку щодо подальшого підвищення процентних ставок, але не назвав конкретних термінів. Його коментарі щодо спостереження за весняними переговорами про підвищення заробітної плати, щоб отримати більше інформації про зростання заробітної плати, свідчать про те, що підвищення може відбутися у 2025 році - сценарій, який обіцяє хороші перспективи для японських акцій у найближчій перспективі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite незначно зросли в п'ятницю і були найкращими показниками в Азії цього тижня, зазнавши менших втрат, ніж їхні регіональні аналоги.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,1% і повинен був втратити 1% цього тижня.

Втрати на китайських ринках були обмежені зростаючою впевненістю в тому, що Пекін збільшить бюджетні витрати в 2025 році, щоб стимулювати економічне зростання, на тлі постійних ознак слабкості найбільшої економіки Азії.

У п'ятницю Народний банк Китаю залишив базову кредитну ставку без змін, оскільки кредитор має обмежений простір для подальшого зниження ставок до рекордно низького рівня.

Слабкий юань обмежив можливості НБК щодо подальшого зниження ставок, в той час як заходи з пом'якшення монетарної політики поки що надали обмежену підтримку китайській економіці. Очікується, що Пекін збільшить бюджетні витрати у 2025 році для підтримки зростання, а нещодавній звіт Reuters припускає, що країна збільшить свій дефіцит до 4% від валового внутрішнього продукту.

У п'ятницю азіатські ринки відступили, а цього тижня зазнали втрат після «яструбиних» сигналів з боку ФРС. Відносно вищі ставки в США зменшують привабливість ризикових активів.

Австралійський індекс ASX 200 знизився на 1,3% під тиском падіння на 3,7% акцій Wesfarmers Ltd після того, як конгломерат заявив, що продасть свій підрозділ з постачання промислового газу підрозділу японської Taiyo Nippon Sanso Corp за 770 млн австралійських доларів (480,33 млн доларів США).

Цього тижня ASX 200 втратив майже 3%, оскільки впав з рекордних максимумів на тлі зниження апетиту до ризику.

Південнокорейський індекс KOSPI знизився на 1,3% і став найгіршим показником в Азії цього тижня з падінням на 3,5%. Підвищена політична невизначеність в країні утримувала інвесторів від інвестування в місцеві ринки, в той час як значні збитки місцевих виробників мікросхем також вплинули на них.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, і цього тижня індекс впав на 2,3%.