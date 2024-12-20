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Акції не змінилися після розпродажу, спровокованого ФРС, оскільки ранній відскок згасає
07:51 20.12.2024 |
Американські акції завершили торги в четвер без особливих змін, відмовившись від початкового відскоку після різкого падіння на попередній сесії після того, як Федеральна резервна система спрогнозувала менше, ніж очікувалося, зниження процентних ставок і вищу інфляцію в наступному році.
Економічні дані збіглися з думкою ФРС: щотижневі первинні заявки на допомогу з безробіття впали більше, ніж очікувалося, а валовий внутрішній продукт за третій квартал був переглянутий і показав зростання на 3,1% порівняно з попереднім прогнозом на 2,8%.
«Це чітко дало зрозуміти, що ставки не будуть знижуватися, якщо інфляція не продовжить своє зниження, і ми бачимо, що інфляція тут трохи прискорилася, і це викликає занепокоєння у ФРС», - сказав Тім Гріскі, старший портфельний стратег в Ingalls & Snyder в Нью-Йорку.
«Ринок неспокійний, тому що ми зробили такий великий крок».
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 15,37 пунктів, або на 0,04%, до 42 342,24, S&P 500 втратив 5,08 пунктів, або 0,09%, до 5 867,08, а Nasdaq Composite втратив 19,92 пунктів, або 0,10%, до 19 372,77.
Доу ледве вдалося перервати десятисесійне падіння, яке було найдовшим з 1974 року.
Dow і S&P 500 зазнали найбільшого одноденного процентного падіння з початку серпня, а Nasdaq - найбільшого денного падіння з липня після того, як у середу ФРС заявила, що очікує лише два зниження ставки на 25 базисних пунктів у 2025 році, що на піввідсоткового пункту менше, ніж у вересневому прогнозі на перший рік роботи нової адміністрації Трампа.
Навіть незважаючи на нещодавнє падіння, S&P 500 виріс на 23% за рік, Dow - більш ніж на 12%, а Nasdaq - на 29%.
Зараз трейдери очікують зниження ставки лише на чверть пункту до середини 2025 року, а загалом до кінця року - менше двох знижень, тоді як минулого тижня очікувалося три зниження ставок.
Дохідність довгострокових казначейських облігацій зросла після виходу економічних даних, а базові 10-річні облігації досягли майже 7-місячного максимуму в 4,594%.
Індекс волатильності CBOE, показник страху на Волл-стріт, знизився до 24,09 після закриття на 5-1/2-місячному максимумі 27,62 днем раніше.
Акції банків зросли на 0,3%, оскільки зростання прибутковості має тенденцію до підвищення прибутковості кредиторів, в той час як очікується, що нова адміністрація Трампа послабить регулювання в цьому секторі.
Акції Micron впали на 16,2% після того, як прогноз квартальної виручки і прибутку виявився нижче оцінок, що потягнуло за собою падіння індексу PHLX Semiconductor на 1,6%.
Акції будівельної компанії Lennar впали на 5,2% після того, як результати четвертого кварталу виявилися нижчими за прогнози, що вплинуло на індекс житлового будівництва PHLX, який знизився на 2,6%.
На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,18 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - у співвідношенні 1,3 до 1.
Індекс S&P 500 показав два нових 52-тижневих максимуми та 40 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 29 нових максимумів та 276 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 16,33 млрд. акцій, порівняно з 14,52 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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