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Долар США посилив спад до євро і фунта, помітно зміцнюється до єни
15:27 19.12.2024 |
Долар США посилив зниження до євро і фунта стерлінгів вдень у четвер, але впевнено зростає в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
Напередодні DXY підскочив більш ніж на 1% на підсумках засідання Федеральної резервної системи (ФРС), досягнувши максимуму з листопада 2022 року, зазначає Trading Economics.
Федрезерв очікувано знизив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 4,25-4,5% річних. Однак нові медіанні прогнози керівників ФРС припускають, що наступного року ставку буде знижено лише на 50 б.п. - менше, ніж очікувалося раніше.
Голова ФРС Джером Павелл під час пресконференції приділив особливу увагу коментарям з приводу прогнозів щодо ставки, але не зміг заспокоїти учасників ринку. Зокрема, він зазначив, що "прогноз не є планом або керівництвом до дії", зазначивши, що темпи зниження ставки можуть бути прискорені в тому разі, якщо інфляція виявиться нижчою, ніж очікувані Федрезервом 2,5% наступного року.
Також він визнав, що центробанк наблизився до точки, коли пауза в пом'якшенні грошово-кредитної політики буде виправданою, або вже досяг цієї точки.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність того, що ФРС не змінюватиме її в січні, оцінюється ринком у 94%.
Пара євро/долар за даними на 14:01 EET торгується на рівні $1,0404 проти $1,0356 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта в парі з доларом зросла до $1,2599 проти $1,2573 напередодні. Банк Англії в четвер очікувано зберіг базову ставку на рівні 4,75% річних.
Курс долара в парі з єною піднявся під час торгів до 156,75 єни порівняно з 154,84 єни за підсумками торгів у середу.
Банк Японії зберіг ставку на рівні 0,25% річних, максимальному з 2008 року, за підсумками дводенного засідання, що завершилося в четвер. Регулятор заявив, що продовжить проводити грошово-кредитну політику, керуючись динамікою економічної активності та цін, а також фінансовими умовами.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,3115 юаня проти 7,3248 юаня на закриття попередньої сесії.
Вартість долара в парі з південнокорейською воною становить 1448,47 вони порівняно з 1454,96 вони напередодні. Одночасно в четвер вона опускалася до мінімуму за 15 років.
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