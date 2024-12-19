Фінансові новини
- |
- 19.12.24
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акції Європи падають на підсумках засідання ФРС, усі основні індекси втрачають понад 1%
13:10 19.12.2024 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи падають у четвер на підсумках засідання Федеральної резервної системи (ФРС).
Зведений індекс провідних європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:54 EET опустився на 1,2% - до 508,27 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 втрачає 1,2%, німецький DAX - 1,01%, французький CAC 40 - 1,21%, італійський FTSE MIB - 1,08%, іспанський IBEX 35 - 1,41%.
Федрезерв знизив процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 4,25-4,5% річних - за підсумками засідання, що завершилося в середу. Рішення збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.
Водночас американський центробанк підвищив прогноз інфляції (індекс PCE) у США на 2025 рік до 2,5% з очікуваних у вересні 2,1%, на 2026 рік - до 2,1% з 2%.
Опублікований за підсумками грудневого засідання точковий графік прогнозів (dot plot) - діаграма, що відображає індивідуальні очікування членів ради керівників ФРС і голів федеральних резервних банків щодо відсоткової ставки, - показує, що 15 із 19 керівників центробанку очікують її зниження принаймні на 50 б. п. у 2025 році, до 3,75-4%. Вересневий прогноз передбачав зниження на 100 б.п. протягом наступного року.
О 14:00 кч четверга ринок чекає підсумків засідання Банку Англії, прогнозує збереження ним ставок на колишньому рівні.
Січневе значення індексу споживчої довіри в Німеччині, що розраховується GfK, становило мінус 21,3 пункту проти мінімальних з травня мінус 23,1 пункту місяцем раніше. Експерти в середньому очікували мінус 22,5 пункту за січень, за даними Trading Economics.
Індекс ділової довіри у Франції в грудні зріс до 97 пунктів з 96,7 пункту в листопаді, повідомило Національне статистичне управління Insee. Консенсус передбачав 96 пунктів.
Дефіцит зовнішньоторговельного балансу Іспанії в жовтні зменшився до 3,9 млрд євро з 5,1 млрд євро роком раніше, за даними міністерства промисловості, торгівлі та туризму країни. Експорт зріс на 9,3% і становив 35,3 млрд євро. Імпорт підвищився на 4,8% - до 39,2 млрд євро.
Акції швейцарського виробника обладнання для напівпровідникової промисловості Comet Holding дешевшають на 8%, німецької Infineon - на 3,4%, нідерландських ASM International і ASML - на 3,1% і 2,1% відповідно після публікації слабкого прогнозу американської Micron.
На торгах у Парижі помітно втрачають у ціні папери виробників електрообладнання Schneider Electric (-2,2%) і Legrand (-2,4%).
Німецький виробник автокомпонентів Continental AG скорочує капіталізацію на 2% після новин про плани до кінця наступного року вивести на Франкфуртську фондову біржу сегмент автоелектроніки (Automotive) і запуску процесу продажу бізнесу ContiTech з виробництва гумових виробів для автопрому.
Папери Volkswagen дорожчають на 0,7%. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що німецький автовиробник і лідери профспілкового руху наближаються до вирішення спору навколо реструктуризації виробництва компанії. Ринкова вартість холдингової Porsche SE зростає на 0,3%, "префи" дочірньої Porsche AG зростають у ціні на 0,8%.
Котирування акцій британського оператора систем водопостачання та водовідведення підвищуються на 1,9% після того, як влада дозволила компаніям сектору підвищити тарифи на 36% в Англії та Уельсі до 2030 року. Інші представники галузі - Severn Trent і United Utilities - нарощують капіталізацію на 1,2% і 0,4% відповідно.
Ринкова вартість британської аутсорсингової Serco збільшується на 7,1% на сильній звітності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР виключила Бойка з комітету з прав людини
|НПЗ у Ростовській області РФ зазнав масованої атаки
|Британія готує для України пакет на 286 млн доларів. Хілі висловився про відправку військ
|Світовий банк виділяє Україні перші кошти кредиту США за рахунок росактивів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Акції Європи падають на підсумках засідання ФРС, усі основні індекси втрачають понад 1%
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,9206 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.12.24
|Ціни на золото відступили після рішення ФРС щодо ставки, яструбині коментарі затьмарюють перспективи
|Долар зростає, ієна знижується після заяви Банку Японії
|Акції в Азії падають на нервозності після рішення ФРС. Nikkei зменшує втрати на тлі заяв Банку Японії
|Акції Волл-стріт впали, оскільки ФРС прогнозує повільніше зниження ставок наступного року
Бізнес
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення
|Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
|Інвестиційна компанія зі США купує ізраїльського розробника шпигунського ПЗ Paragon за $900 млн
|Користувачі Apple та Samsung не бачать користі від ШІ-функцій — дослідження SellCell
|У США вимагають від Google та Apple видалити TikTok до 19 січня 2025 року
|ЄС інвестує понад $11 мільярдів в альтернативу Starlink Ілона Маска