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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,9206 грн/$1
12:40 19.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 19 грудня 2024 року.
|Показник
|18.12.2024
|19.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.8801
|41.9206
|0.10
Дані: Нацбанк України.
Курс НБУ на 19 грудня- 41,9048 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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