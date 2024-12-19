Ціни на золото відступили після рішення ФРС щодо ставки, яструбині коментарі затьмарюють перспективи

Ціни на золото відскочили від місячного мінімуму в четвер, коли Федеральна резервна система знизила процентні ставки, як і очікувалося, хоча яструбина позиція центрального банку щодо майбутнього зниження ставок затьмарила перспективи для злитків.

Ціни на золото впали більш ніж на 2% за одну ніч після того, як на засіданні ФРС вказали на меншу кількість знижень ставок у 2025 році, оскільки стійка інфляція залишається головною причиною для занепокоєння.

О 05:51 EET спотове золото підскочило на 1,3% до $2 618,11, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, впали на 1,2% до $2 620,79 за унцію.

ФРС знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів, але дала зрозуміти, що в майбутньому буде знижувати їх повільніше.

Зниження процентних ставок є позитивним фактором для цін на золото, оскільки альтернативні витрати на зберігання золота зменшуються, що робить його більш привабливим порівняно з процентними активами, такими як облігації.

Однак ф'ючерси на золото різко впали, оскільки очікується, що ставки залишатимуться вищими протягом тривалого періоду після зниження в середу. Ринки виключили ймовірність зниження ставок у січні і тепер очікують лише двох знижень у 2025 році, тоді як раніше очікували чотирьох.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що подальші скорочення залежать від прогресу в стримуванні стійкої інфляції, що відображає адаптацію політиків до потенційних економічних зрушень за нової адміністрації Дональда Трампа.

«Яструбина» позиція ФРС була спрямована на стримування інфляції, але вона також сигналізує про впевненість у стійкості американської економіки. Такі ризиковані настрої можуть знизити попит на активи-прихістки, що ще більше погіршить перспективи банківських металів.

Оскільки у 2025 році очікується менше скорочень, долар, як очікується, ще більше зміцниться. У середу курс долара підскочив до більш ніж дворічного максимуму.

Крім того, Банк Японії в четвер зберіг свої процентні ставки, оскільки політики зберігали обережність щодо економічних перспектив Японії та динаміки інфляції.

Серед інших дорогоцінних металів ф'ючерс на платину виріс на 0,7% до $928,90 за унцію, а ф'ючерс на срібло впав на 2,7% до $29,922 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь продовжили зниження в четвер після того, як яструбина позиція ФРС підтримала долар. Червоний метал отримав обмежену підтримку від повідомлень про збільшення бюджетних витрат в Китаї, найбільшому імпортері міді, в наступному році.

Індекс долара США виріс на 0,1% на торгах в Азії в четвер і був на більш ніж дворічному максимумі після засідання ФРС.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 1,4% до $8 921,50 за тонну, в той час як одномісячні ф'ючерси на мідь майже не змінилися і склали $4,089 за фунт.