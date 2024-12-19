Акції Волл-стріт впали, оскільки ФРС прогнозує повільніше зниження ставок наступного року

У середу Волл-стріт закрився різким падінням, а індекс Dow впав більш ніж на 1100 пунктів після того, як Федеральна резервна система США знизила ставку, як і очікувалося, але дала зрозуміти, що вона зменшить темпи подальшого зниження ставок наступного року.

Для Dow це було десяте поспіль щоденне падіння, що стало найдовшою смугою втрат з 1974 року і найбільшим щоденним падінням у відсотках з початку серпня. Nasdaq та S&P 500 також зафіксували найбільші одноденні падіння за останні місяці.

Прибутковість казначейських облігацій зросла на цих новинах, а долар зміцнився.

«Не забуваймо, що в день засідання ФРС реакція зазвичай буває імпульсивною, а на наступний день переважає холодний розум», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі. «Реальність така, що ми все ще маємо сильну економіку і ФРС, яка в жодному разі не збирається підвищувати ставку в найближчому майбутньому. Зниження все ще можливі, ймовірно, трохи пізніше в 2025 році».

Як і очікувалося, Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) знизив цільову ставку по обліковій ставці ФРС на 25 базисних пунктів за підсумками свого останнього засідання у 2024 році.

Але центральний банк також зменшив кількість прогнозованих знижень ставки в наступному році. Тепер політики очікують два зниження процентних ставок до кінця 2025 року, в порівнянні з чотирма у вересні, і встановили ймовірність паузи в січні.

«ФРС не кидала ніяких кручених м'ячів, чи не так? Вони знизили ставки, як і очікувалося, і вони використовують мову, що натякає на менші зниження в наступному році і в 2026 році», - додав Детрік. «Ринок плекав надію, що, можливо, в заяві буде трохи більше «голубиності», але цього не сталося».

На наступній прес-конференції голова ФРС Джером Пауелл запевнив, що економіка сильна, інфляція наблизилася до цілі 2%, а монетарна політика має всі можливості для подолання ризиків.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1 123,03 пункти, або на 2,58%, до 42 326,87, S&P 500 - на 178,57 пункти, або на 2,95%, до 5 872,03, а Nasdaq Composite - на 716,37 пункти, або на 3,56%, до 19 392,69.

Раніше європейські акції закрилися трохи вище завдяки акціям технологічних компаній і французького автовиробника Renault, але зростання було стримане напередодні рішення ФРС по процентній ставці.

Світовий фондовий індекс MSCI впав на 8,93 пункти, або 1,03%, до 855,09.

Індекс STOXX 600 виріс на 0,15%, а широкий фондовий індекс Європи FTSEurofirst 300 виріс на 2,56 пункти, або на 0,13%.

Акції ринків, що розвиваються, впали на 0,39 пункти, або 0,04%, до 1 092,81. Найбільший композитний фондовий індекс Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії закрився на 0,05%, до 579,42, в той час як японський Nikkei впав на 282,97 пунктів, або 0,72%, до 39 081,71.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла після того, як ФРС повідомила про уповільнення темпів пом'якшення.

Дохідність 10-річних облігацій США зросла на 11,3 базисних пункти до 4,498% з 4,385% наприкінці вівторка.

Дохідність 30-річних облігацій зросла на 7,3 базисних пункти до 4,6525% з 4,579% наприкінці вівторка.

Дохідність 2-річних облігацій, яка зазвичай рухається в ногу з очікуваннями щодо процентної ставки ФРС, зросла на 10,5 базисних пунктів до 4,346% з 4,241% наприкінці вівторка.