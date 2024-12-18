Американські індекси знизилися, в очікуванні рішення ФРС. Dow зазнав втрат 9-ту сесію поспіль

У вівторок американські акції відступили, а індекс Dow впав дев'яту сесію поспіль, оскільки інвестори проявляли обережність напередодні останнього в цьому році оголошення Федеральної резервної системи після того, як економічні дані показали, що споживчі витрати залишаються високими.

Роздрібні продажі в США в листопаді зросли більше, ніж очікувалося, частково завдяки прискоренню купівлі автомобілів, що відповідає сильному імпульсу в стійкій економіці.

Інвестори були в основному зосереджені на оголошенні політики ФРС в середу, майже повністю передбачивши зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів.

Особлива увага буде прикута до резюме економічних прогнозів ФРС (SEP) та коментарів голови Джерома Пауелла, які можуть показати, наскільки агресивним буде центральний банк США у зниженні ставок у 2025 році.

ФРС може сповільнити пом'якшення в економіці, яка, як видається, має стійкий імпульс і стійку інфляцію, а також в умовах, коли нова адміністрація Трампа, як очікується, запровадить політику, спрямовану на стимулювання зростання і потенційно може знову розпалити зростання цін.

«Це стандартна ситуація для ринку напередодні засідання ФРС, коли є невелика невизначеність, люди не знають, як позиціонувати себе напередодні SEP і Пауелла», - сказав Джейсон Уейр, головний інвестиційний директор Albion Financial Group в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

«Всі знають, що ми отримаємо 25 б.п. ... що Пауелл скаже на прес-конференції, що SEP скаже нам, в цих речах люди не зовсім впевнені, тому перед цим є невелике занепокоєння».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 267,58 пунктів, або 0,61%, до 43 449,90, S&P 500 - на 23,47 пунктів, або 0,39%, до 6 050,61, а Nasdaq Composite - на 64,83 пунктів, або 0,32%, до 20 109,06.

В той час як Nasdaq досяг рекордного максимуму в понеділок, а S&P 500 виріс майже на 27% за рік, індекс Dow останнім часом зазнав труднощів і зазнав дев'ятого щоденного падіння, що є найдовшою серією втрат з лютого 1978 року.

Дохідність казначейських облігацій коливалась між прибутками і збитками протягом дня, оскільки інвестори готувались до «яструбиного» зниження ставки ФРС.

Майже всі 11 основних секторів S&P знизились в цей день, на чолі з падінням промислового сектору на 0,9%. Споживчий сектор був єдиним, що виріс, завдяки зростанню акцій Tesla на 3,6% після того, як Mizuho підвищив цільову ціну акцій на $285 до $515. Wedbush також підвищив свій ціновий орієнтир по виробнику електромобілів до $515 в понеділок.

Індекс волатильності CBOE, «вимірювач страху» на Волл-стріт, вперше за майже три тижні піднявся вище 15 і закрився на позначці 15,87, що є найвищим показником з 21 листопада, а індекс Russell 2000 з малою капіталізацією, який вважається більш чутливим до підвищення процентних ставок, знизився на 1,2%.

Pfizer підскочив на 4,7% після того, як виробник ліків спрогнозував прибуток на 2025 рік, що приблизно відповідає очікуванням Волл-стріт.

Падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,77 до 1 на Нью-Йоркській фондовій біржі та 1,79 до 1 на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq.

Індекс S&P 500 показав 11 нових 52-тижневих максимумів і 19 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 81 новий максимум і 197 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,17 мільярдів акцій, порівняно з 14,11 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.