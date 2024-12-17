Фінансові новини
- |
- 17.12.24
- |
- 21:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дешевшає до єни та фунта, зміцнюється до євро
15:59 17.12.2024 |
Долар США дешевшає на 0,2% до єни і фунта стерлінгів і дорожчає на стільки ж до євро вдень у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.
Ринок убачає майже 100-відсоткову ймовірність зниження відсоткових ставок Федрезервом на 25 базисних пунктів на останньому цьогорічному засіданні, яке завершиться в середу.
"Вони не розчарують ринок", - каже старший економіст Raymond James Еухеніо Алеман.
Наразі ставка перебуває на рівні 4,5-4,75% річних. Підсумки засідання буде підбито в середу о 21:00 кв, а традиційна пресконференція голови ФРС Джерома Пауелла розпочнеться о 21:30 EET.
Аналітики вважають, що Пауелл дасть сигнал про те, що в майбутньому процес пом'якшення грошово-кредитної політики може сповільнитися.
Крім того, у четвер будуть оприлюднені рішення Банку Японії та Банку Англії. Учасники ринку очікують, що обидва центробанки збережуть ставки незмінними.
Також цього тижня засідання проведуть ЦБ Швеції та Норвегії.
Євро за даними на 14:44 EET коштує $1,0498 порівняно з $1,0514 на закриття торгів у понеділок.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2708 порівняно з $1,2685 за підсумками минулої сесії.
Курс долара щодо японської єни становить 153,84 єни проти 154,15 єни наприкінці попередніх торгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідери країн JEF погодили, що їхня військова допомога Україні у 2025 році перевищить 12 млрд євро - заява
|Україна та Чехія успішно завершили створення реактивного двигуна для безпілотників
|Українська «ракета-дрон» «Пекло» вийшла в серійне виробництво
|Раді пропонують відкликати Бойка з комітету з прав людини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США дешевшає до єни та фунта, зміцнюється до євро
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8089 грн/$1
|В Україні запустили єдину Дія.Картку для виплат від держави
|НБУ готує реєстр дропів, доступ до якого матимуть усі банки
|Фондові ринки Європи не показують єдиної динаміки
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.12.24
|Ціни на золото тупцюють на місці перед шквалом рішень з боку центробанків
Бізнес
|Intel не виключає можливості продажу бізнесу з виробництва чипів
|В Україні планують створити національну мережу зарядних станцій для електрокарів
|І код написати, і гру пройти: Google запустила універсальну ШІ-модель Gemini 2.0
|Опублікували світовий рейтинг найпопулярніших авто
|Microsoft запустила тестування можливості обміну файлами між iPhone і комп'ютерами з Windows
|BMW та Mercedes призначають нове керівництво через кризу в автопромі
|У 2024 році інтернет-трафік зріс на 17,2% — звіт Cloudflare