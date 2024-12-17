Долар США дешевшає до єни та фунта, зміцнюється до євро

Долар США дешевшає на 0,2% до єни і фунта стерлінгів і дорожчає на стільки ж до євро вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Ринок убачає майже 100-відсоткову ймовірність зниження відсоткових ставок Федрезервом на 25 базисних пунктів на останньому цьогорічному засіданні, яке завершиться в середу.

"Вони не розчарують ринок", - каже старший економіст Raymond James Еухеніо Алеман.

Наразі ставка перебуває на рівні 4,5-4,75% річних. Підсумки засідання буде підбито в середу о 21:00 кв, а традиційна пресконференція голови ФРС Джерома Пауелла розпочнеться о 21:30 EET.

Аналітики вважають, що Пауелл дасть сигнал про те, що в майбутньому процес пом'якшення грошово-кредитної політики може сповільнитися.

Крім того, у четвер будуть оприлюднені рішення Банку Японії та Банку Англії. Учасники ринку очікують, що обидва центробанки збережуть ставки незмінними.

Також цього тижня засідання проведуть ЦБ Швеції та Норвегії.

Євро за даними на 14:44 EET коштує $1,0498 порівняно з $1,0514 на закриття торгів у понеділок.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2708 порівняно з $1,2685 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо японської єни становить 153,84 єни проти 154,15 єни наприкінці попередніх торгів.