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НБУ готує реєстр дропів, доступ до якого матимуть усі банки
11:59 17.12.2024 |
Національний банк України готує реєстр так званих дропів, щоб боротися із шахрайськими переказами з картки на картку.
Про це розповів директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський у коментарі Forbes Ukraine.
Над створенням реєстру працює робоча група з представників ключових департаментів НБУ.
Вони будуть працювати над створенням пропозиції щодо законопроєкту, який далі розгляне правління регулятора, розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть, додав Олійник.
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