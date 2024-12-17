Фондові ринки Європи не показують єдиної динаміки

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи змінюються різноспрямовано у вівторок.

Трейдери займають обережну позицію перед засіданнями Федеральної резервної системи (ФРС) та Банку Англії, які відбудуться цього тижня, зазначає Trading Economics. Інвестори впевнені, що ФРС опустить базову ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 4,5-4,75% річних за підсумками засідання 17-18 лютого. При цьому вони очікують на збереження Банком Англії ставки на рівні 4,75%.

Об 11:30 EET зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 опустився на 0,31% - до 514,22 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,57%, італійський FTSE MIB - 0,5%, іспанський IBEX 35 - 0,48%, німецький DAX додає 0,02%, французький CAC 40 - 0,1%.

Прогнози ринку щодо подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики британським ЦБ слабшають у зв'язку з новими сигналами посилення інфляційного тиску.

Дані Національного статистичного управління (ONS), опубліковані у вівторок, показали різке прискорення темпів зростання зарплат у Великій Британії у серпні-жовтні. Розмір середньої тижневої зарплати з урахуванням бонусів збільшився на 5,2% після зростання на 4,4% у липні-вересні. Зростання зарплат без урахування бонусів прискорилося до 5,2% з 4,9%.

Шанси на те, що Банк Англії опустить базову ставку на 75 б.п. 2025 року після публікації даних ONS оцінюються у 55% ​​проти 90% до виходу звіту.

Тиск на європейські ринки чинить політичну напруженість у Німеччині, де в понеділок депутати Бундестагу винесли вотум недовіри уряду канцлера ФРН Олафа Шольца. У зв'язку з цим у лютому в країні відбудуться позачергові вибори.

Індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни в грудні впав до мінімальних з травня 2020 року 84,7 пунктів, йдеться у повідомленні мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo, який розраховує цей індикатор. Місяцем раніше значення індексу становило 85,6 пункту.

Помітне зниження у вівторок демонструє акції Deutsche Post (-2,4%), Linde (-1,1%), Saint Gobain (-1%), SAP (-0,5%). Крім того, дешевшають папери нафтокомпаній, зокрема BP Plc (-1,1%), Shell (-1,8%), TotalEnergies (-0,9%), Eni (-1,2%).

Акції Carlsberg додають у ціні 0,7% на інформації про те, що угода датського пивоварного концерну з купівлі британського виробника безалкогольних напоїв Britvic за 3,3 млрд фунтів стерлінгів ($4,2 млрд) отримала всі необхідні регуляторні дозволи. У вівторок її схвалило Управління захисту конкуренції та ринків (Competition and Markets Authority, CMA) Великобританії.

Ринкова вартість Britvic зросла на 0,9%.

Капіталізація британської телекомунікаційної компанії BT Group знизилася на 1,4%. Увечері в понеділок стало відомо, що влада Великобританії схвалила угоду з купівлі індійської Bharti Global 24,5% акцій BT у Altice UK.

Папери Telecom Italia подорожчали на 4% на повідомленнях ЗМІ про те, що CVC Capital Partners вивчає можливість купівлі частки французької Vivendi в італійській компанії. Vivendi має 24% акцій Telecom Italia.

Вартість паперів Airbus піднялася на 1,5% за поліпшенням рекомендації для акцій до "купувати" з "тримати" аналітиками Deutsche Bank.