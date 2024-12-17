Ціни на золото тупцюють на місці перед шквалом рішень з боку центробанків

Ціни на золото мало змінилися на азіатських торгах у вівторок, оскільки інвестори залишалися настороженими по відношенню до ринків металів перед низкою ключових засідань центральних банків цього тижня, в першу чергу, Федеральної резервної системи США.

Жовтий метал впав в діапазон між $2 600 і $2 700, оскільки трейдери купували долари перед рішеннями ФРС, Банку Японії і Банку Англії щодо процентних ставок.

О 06:19 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 2654,99 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,1% до 2671,91 доларів за унцію.

Очікується, що ФРС знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів за підсумками дводенного засідання в середу - сценарій, який, як видається, в значній мірі вже закладений в ціну на ринках.

Але за перспективами центрального банку щодо ставок будуть уважно стежити на тлі зростаючої впевненості в тому, що ФРС сигналізуватиме про повільніший темп зниження ставок наступного року. Нещодавні дані, що свідчать про повільну інфляцію та зміцнення ринку праці, посилили обережність щодо того, що ФРС має більше можливостей для повільного зниження ставок.

Перспектива відносно вищих ставок в США сприяла зростанню долара на останніх сесіях, водночас потягнувши ціни на золото далі від рекордних максимумів. Високі ставки тиснуть на золото та інші метали, збільшуючи альтернативну вартість інвестицій в цей сектор.

Окрім ФРС, цього тижня рішення щодо ставок також мають ухвалити Банк Японії та Банк Англії. Очікується, що Банк Англії продовжить знижувати ставки, щоб допомогти британській економіці, що сповільнюється, в той час як аналітики розділилися в думках щодо того, чи буде Банк Японії знову підвищувати ставки після історичного повороту в монетарній політиці на початку цього року.

Інші дорогоцінні метали торгувалися стримано. Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $941,35 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,3% до $30,955 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали у вівторок, залишаючись під тиском побоювань з приводу повільного економічного зростання в Китаї, найбільшому імпортері міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 052,0 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь впали на 0,5% до $4,1745 за фунт.

Червоний метал відступив у понеділок після посередніх економічних показників з Китаю, які показали, що економіка країни все ще перебуває в скрутному становищі, незважаючи на низку заходів підтримки з боку Пекіна.

Хоча попит на мідь в Китаї поки залишається стійким, трейдери побоюються потенційного уповільнення через погіршення умов в країні.