Долар підтримується перспеткивою високих ставок у США

У вівторок, напередодні очікуваного зниження процентної ставки в США, курс долара залишався стабільним і близьким до нещодавніх піків, оскільки трейдери підвищили довгострокові прогнози щодо ставок.

Євро, який за календарний рік впав майже на 5% по відношенню до долара, був недалеко від нещодавніх мінімумів і торгувався на азіатській сесії на рівні $1,0509.

Різниця між доходністю десятирічних облігацій США та Німеччини становить 216 базисних пунктів і за три місяці збільшилась майже на 70 б.п.

Курс єни стабілізувався на рівні 154,06 за долар після шести днів продажу поспіль, оскільки ринки зменшили шанси на підвищення ставки в Японії цього тижня на користь підвищення ставки в січні.

Федеральний резерв оголосить своє рішення щодо процентної ставки в середу, і ф'ючерси на процентну ставку передбачають 94% ймовірність її зниження, навіть незважаючи на те, що активність у секторі послуг підскочила до трирічного максимуму згідно з опитуванням менеджерів із закупівель S&P Global.

Індикатор ФРБ Атланти GDPNow за четвертий квартал становить 3,3%, і сила економіки піднімає прибутковість і підтримує долар, оскільки трейдери вважають, що нейтральний рівень ставок може бути вищим, ніж передбачалося спочатку.

У вересні середній прогноз довгострокової процентної ставки чиновників ФРС становив 2,9%. Ринкове ціноутворення майже не передбачає, що ставки будуть настільки низькими до грудня наступного року, і лише 30% ставки по федеральних фондах впадуть нижче 3,75% до кінця 2025 року.

«Я думаю, що ФРС зараз буде стурбована відновленням інфляції, оскільки невідома політика і стійкі ціни створюють багато шляхів для повернення інфляції в 2025 році», - сказав Брент Доннеллі, президент Spectra Markets.

«І тому я думаю, що вони будуть демонструвати дуже обережний підхід у майбутньому і спиратимуться на формулювання, які вказують на занепокоєння щодо інфляції та вищу нейтральну ставку».

Окрім ФРС, цього тижня відбудуться засідання Банку Японії, Банку Англії та Банку Норвегії, які, як очікується, в четвер не змінять свою позицію, в той час як Банк Швеції, як очікується, знизить ставку, можливо, на 50 базисних пунктів.

Стерлінг відскочив у понеділок, оскільки дослідження ділової активності вказало на зростання цін у Британії, в той час як дані по ринку праці будуть опубліковані у вівторок, а тиск на заробітну плату, що зростає, додає аргументів на користь обережності центрального банку. Востаннє фунт стерлінгів коштував $1,2680.

Канадський долар, під тиском падіння процентних ставок і ризику американських мит, впав до 4,5 річного мінімуму в понеділок, оскільки раптова відставка міністра фінансів Христі Фріланд поставила непопулярний уряд під ще більший тиск.

Австралійський і новозеландський долари закріпилися біля мінімумів року, хоча в понеділок були позбавлені подальших продажів на останніх слабких економічних показниках Китаю, оскільки ринки зробили ставку на те, що державні витрати прийдуть на допомогу.

Австралієць впав на 0,2% до $0,6356, а ківі - до $0,5769. Нова Зеландія збільшила прогноз випуску облігацій на наступні кілька років.

Китайський юань був стабільним на рівні 7,2845 за долар, оскільки похмурі очікування щодо зростання китайської економіки призвели до того, що дохідність 10-річних облігацій впала до рекордно низького рівня.

Минулого тижня китайські лідери погодилися збільшити дефіцит бюджету до рекордних 4% валового внутрішнього продукту в наступному році, зберігши при цьому цільовий показник економічного зростання на рівні близько 5%, повідомили агентству Reuters дві людини, обізнані з цим питанням.