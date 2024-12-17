Фінансові новини
- |
- 17.12.24
- |
- 10:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акції в Азії змішані напередодні важливих рішень щодо процентних ставок, слабкі дані з Китаю стримують зростання
08:01 17.12.2024 |
У вівторок акції в Азії торгувалися різноспрямовано, оскільки ринки очікували рішень щодо процентних ставок від провідних центральних банків наприкінці цього тижня, в той час як слабкі економічні показники Китаю, опубліковані днем раніше, погіршили настрої щодо ризиків.
У середу відбудеться засідання Федеральної резервної системи США, на якому буде прийнято рішення щодо ключових процентних ставок, і очікується, що вони будуть знижені на 25 базисних пунктів. Ринки очікують від цього засідання сигналів щодо довгострокової траєкторії процентної ставки ФРС.
Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо знизились на торгах в Азії. Вночі індекси закрилися з підвищенням завдяки зростанню акцій технологічних компаній.
Окрім засідання ФРС, цього тижня в центрі уваги також перебувають рішення щодо процентних ставок в Японії, Індонезії, Таїланді та Філіппінах.
Японський Nikkei 225 виріс на 0,3%, а TOPIX піднявся вище напередодні засідання Банку Японії, яке відбудеться цього тижня.
Агентство Reuters повідомило, що Банк Японії, швидше за все, залишить процентні ставки без змін цього тижня, на відміну від попередніх очікувань їх підвищення.
Індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі знизився на 0,5%. Банк Індонезії прийме рішення щодо ключових процентних ставок в середу.
Переважна більшість економістів, опитаних агентством Reuters, очікують, що Банк Індонезії збереже ключову процентну ставку, щоб підтримати рупію. Це відбувається після того, як більшість очікувала зниження ставки лише місяць тому.
Таїландський індекс SET був в основному приглушений, оскільки очікується, що в середу Банк Таїланду залишить свою ключову процентну ставку незмінною після несподіваного зниження ставки в жовтні. Ринки розділилися в думках щодо того, чи збереже банк ставку на колишньому рівні, чи знизить її ще більше на початку наступного року.
Філіппінський індекс PSEi Composite знизився на 1,5% напередодні рішення Центробанку Філіппін щодо процентної ставки, яке відбудеться в четвер.
Очікується, що центральний банк Філіппін знизить ключову ставку на 25 базисних пунктів втретє поспіль, оскільки інфляція залишається керованою, а економіка демонструє ознаки ослаблення.
Китайський індекс Shanghai Composite впав на 0,5%, в той час як індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 0,4%. Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,5%.
Промислове виробництво в Китаї зросло, як і очікувалося, проте зростання роздрібних продажів різко сповільнилося в листопаді, що підкреслило постійну слабкість споживчих витрат.
Крім того, ціни на житло знижувалися дещо повільнішими темпами, що свідчить про триваючі проблеми в секторі нерухомості.
В інших регіонах, австралійський S&P/ASX 200 підскочив на 0,8%, в той час як індійський ф'ючерс на Nifty 50 продемонстрував негативний старт у вівторок.
Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,9% на тлі триваючої політичної кризи в країні. У суботу парламент оголосив імпічмент президенту Південної Кореї Юн Сок Йолу через його спробу запровадити воєнний стан в країні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Москві підірвали генерала, якого СБУ вчора звинуватила у застосуванні хімзброї проти ЗСУ
|Трамп не виключив, що скасує дозвіл на далекобійні удари по Росії
|Країни північної Європи перевірятимуть страховки в суден тіньового флоту Росії
|Зручний конкурент? Чому Юрій Бойко сидить у Раді, а не в СІЗО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото тупцюють на місці перед шквалом рішень з боку центробанків
|Долар підтримується перспеткивою високих ставок у США
|Акції в Азії змішані напередодні важливих рішень щодо процентних ставок, слабкі дані з Китаю стримують зростання
|Nasdaq закрився на рекордному рівні, оскільки інвестори готуються до рішення ФРС по ставці
|Гривневі кредити в листопаді подешевшали для бізнесу й населення - НБУ
|«Зелену карту» з 1 січня 2025р необхідно оформляти щонайменше за день до поїздки - попереджає МТСБУ
Бізнес
|BMW та Mercedes призначають нове керівництво через кризу в автопромі
|У 2024 році інтернет-трафік зріс на 17,2% — звіт Cloudflare
|В електромобілі Porsche додали функцію Charging Planner для подорожей на великі відстані
|115 доларів США за кВт-год: акумуляторні батареї для електромобілів рекордно подешевшали з 2017 року
|Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами