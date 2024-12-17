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Nasdaq закрився на рекордному рівні, оскільки інвестори готуються до рішення ФРС по ставці
07:52 17.12.2024 |
У понеділок Nasdaq закрився на рекордно високому рівні, а S&P 500 також виріс, оскільки інвестори оцінювали останні економічні дані, очікуючи на остаточне оголошення Федеральної резервної системи наприкінці тижня, щоб оцінити шлях процентних ставок.
Ринки майже повністю заклали в ціну зниження ставки за підсумками дводенного засідання ФРС в середу, з ймовірністю 95,4% на зниження на 25 базисних пунктів (б.п.), згідно з даними CME's FedWatch Tool.
«Можливо, ринок був трохи перепроданий минулого тижня, і з майже 100% вірогідністю того, що ФРС знизить ставку в середу, єдине питання, яке залишається відкритим, - це яка риторика, які ноти отримають інвестори щодо рекомендацій», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research в Нью-Йорку.
«Швидше за все, це буде «яструбине» скорочення, тобто вони знизять ставки, але ФРС буде говорити про те, що вони все ще залежать від даних, і в результаті наступного року може бути менше скорочень, ніж думають люди».
На економічному фронті S&P Global повідомило, що його індекс ділової активності у виробничому секторі впав до 48,3 цього місяця, що нижче за 49,8, які прогнозували економісти, опитані Reuters, і 49,7 у листопаді. Крім того, показник фабричного виробництва досяг найнижчого рівня з травня 2020 року напередодні перспективи підвищення мит на імпортну сировину наступного року.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 110,58 пункту, або на 0,25%, до 43 717,48, S&P 500 виріс на 22,99 пункту, або на 0,38%, до 6 074,08, а Nasdaq Composite - на 247,17 пункту, або на 1,24%, до 20 173,89.
Минулого тижня S&P 500 перервав тритижневу серію зростання і Dow також впав, в той час як Nasdaq демонстрував зростання четвертий тиждень поспіль. Dow знижується вже вісім сесій поспіль, що є найдовшою щоденною серією падіння з червня 2018 року.
Більшість акцій мегакомпаній і компаній, що зростають, зміцнилися в понеділок: акції материнської компанії Google Alphabet зросли на 3,6%, а Tesla - на 6,1%, що допомогло підняти сектори комунікаційних послуг і споживчих товарів, які продемонстрували найкращі результати серед 11 основних секторів S&P на цій сесії. Wedbush Securities підвищила свою цінову мету по Tesla до максимуму Уолл-стріт в $515.
Напередодні рішення ФРС, у вівторок, будуть опубліковані дані по роздрібних продажах, які повинні показати, що споживчий попит продовжує зростати.
Цього року S&P 500 виріс більш ніж на 27%, оскільки оптимізм щодо компаній росту, пов'язаних зі штучним інтелектом, початок циклу зниження ставок ФРС, стійка економіка та очікувана пробізнес-політика нової адміністрації Дональда Трампа сприяли зростанню акцій. За останні два роки базовий індекс виріс на 58,2%, що стало найсильнішим дворічним періодом з часів зростання на 65,9% у 1997 та 1998 роках.
Акції Honeywell International зросли на 3,7% після того, як промисловий конгломерат заявив, що вивчає можливість відокремлення свого аерокосмічного бізнесу.
На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,27 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq зростаючі акції переважали над падаючими у співвідношенні 1,05 до 1.
Індекс S&P 500 показав 14 нових 52-тижневих максимумів і 18 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 112 нових максимумів і 193 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 15,33 млрд. акцій, порівняно з 14,04 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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