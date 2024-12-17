Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Nasdaq закрився на рекордному рівні, оскільки інвестори готуються до рішення ФРС по ставці

07:52 17.12.2024 |

Фінанси

 

У понеділок Nasdaq закрився на рекордно високому рівні, а S&P 500 також виріс, оскільки інвестори оцінювали останні економічні дані, очікуючи на остаточне оголошення Федеральної резервної системи наприкінці тижня, щоб оцінити шлях процентних ставок.

Ринки майже повністю заклали в ціну зниження ставки за підсумками дводенного засідання ФРС в середу, з ймовірністю 95,4% на зниження на 25 базисних пунктів (б.п.), згідно з даними CME's FedWatch Tool.

«Можливо, ринок був трохи перепроданий минулого тижня, і з майже 100% вірогідністю того, що ФРС знизить ставку в середу, єдине питання, яке залишається відкритим, - це яка риторика, які ноти отримають інвестори щодо рекомендацій», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research в Нью-Йорку.

«Швидше за все, це буде «яструбине» скорочення, тобто вони знизять ставки, але ФРС буде говорити про те, що вони все ще залежать від даних, і в результаті наступного року може бути менше скорочень, ніж думають люди».

На економічному фронті S&P Global повідомило, що його індекс ділової активності у виробничому секторі впав до 48,3 цього місяця, що нижче за 49,8, які прогнозували економісти, опитані Reuters, і 49,7 у листопаді. Крім того, показник фабричного виробництва досяг найнижчого рівня з травня 2020 року напередодні перспективи підвищення мит на імпортну сировину наступного року.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 110,58 пункту, або на 0,25%, до 43 717,48, S&P 500 виріс на 22,99 пункту, або на 0,38%, до 6 074,08, а Nasdaq Composite - на 247,17 пункту, або на 1,24%, до 20 173,89.

Минулого тижня S&P 500 перервав тритижневу серію зростання і Dow також впав, в той час як Nasdaq демонстрував зростання четвертий тиждень поспіль. Dow знижується вже вісім сесій поспіль, що є найдовшою щоденною серією падіння з червня 2018 року.

Більшість акцій мегакомпаній і компаній, що зростають, зміцнилися в понеділок: акції материнської компанії Google Alphabet зросли на 3,6%, а Tesla - на 6,1%, що допомогло підняти сектори комунікаційних послуг і споживчих товарів, які продемонстрували найкращі результати серед 11 основних секторів S&P на цій сесії. Wedbush Securities підвищила свою цінову мету по Tesla до максимуму Уолл-стріт в $515.

Напередодні рішення ФРС, у вівторок, будуть опубліковані дані по роздрібних продажах, які повинні показати, що споживчий попит продовжує зростати.

Цього року S&P 500 виріс більш ніж на 27%, оскільки оптимізм щодо компаній росту, пов'язаних зі штучним інтелектом, початок циклу зниження ставок ФРС, стійка економіка та очікувана пробізнес-політика нової адміністрації Дональда Трампа сприяли зростанню акцій. За останні два роки базовий індекс виріс на 58,2%, що стало найсильнішим дворічним періодом з часів зростання на 65,9% у 1997 та 1998 роках.

Акції Honeywell International зросли на 3,7% після того, як промисловий конгломерат заявив, що вивчає можливість відокремлення свого аерокосмічного бізнесу.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,27 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq зростаючі акції переважали над падаючими у співвідношенні 1,05 до 1.

Індекс S&P 500 показав 14 нових 52-тижневих максимумів і 18 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 112 нових максимумів і 193 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,33 млрд. акцій, порівняно з 14,04 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7403
  0,1333
 0,32
EUR
 1
 43,8064
  0,0691
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3779  0,01 0,03 42,0458  0,05 0,11
EUR 43,5842  0,01 0,02 44,3384  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,20 0,48 41,7900  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес