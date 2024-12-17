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Нацкомісія з цінних паперів розширила перелік сумнівних інвестпроєктів
17:15 16.12.2024 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п'ять кейсів.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, йдеться про такі компанії:
* FXCentrum;
* Agro Glory Time (AGTI токени);
* Kowela;
* StreamForex;
* Profi Group.
Загалом у списку вже налічується 384 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
У Нацкомісії також нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах із розвиненими фінансовими ринками.
4 грудня НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів.
Як повідомлялося, в середині листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів п'ять кейсів. Тоді до переліку сумнівних внесли такі проєкти, як FFA Crypto/FFA Crypto RISE/FFA Crypto CAPITALIST, "Біржовий університет", BQG-exs, CRYPTOBO, Stock Market Hub.
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