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АНАЛІТИКА

Нацкомісія з цінних паперів розширила перелік сумнівних інвестпроєктів

17:15 16.12.2024 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п'ять кейсів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, йдеться про такі компанії:

* FXCentrum;
* Agro Glory Time (AGTI токени);
* Kowela;
* StreamForex;
* Profi Group.

Загалом у списку вже налічується 384 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.

У Нацкомісії також нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах із розвиненими фінансовими ринками.

4 грудня НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів.

Як повідомлялося, в середині листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів п'ять кейсів. Тоді до переліку сумнівних внесли такі проєкти, як FFA Crypto/FFA Crypto RISE/FFA Crypto CAPITALIST, "Біржовий університет", BQG-exs, CRYPTOBO, Stock Market Hub.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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