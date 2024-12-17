Нацкомісія з цінних паперів розширила перелік сумнівних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п'ять кейсів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, йдеться про такі компанії:

* FXCentrum;

* Agro Glory Time (AGTI токени);

* Kowela;

* StreamForex;

* Profi Group.

Загалом у списку вже налічується 384 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.

У Нацкомісії також нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах із розвиненими фінансовими ринками.

4 грудня НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів.

Як повідомлялося, в середині листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів п'ять кейсів. Тоді до переліку сумнівних внесли такі проєкти, як FFA Crypto/FFA Crypto RISE/FFA Crypto CAPITALIST, "Біржовий університет", BQG-exs, CRYPTOBO, Stock Market Hub.