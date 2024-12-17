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НКЦПФР створила офіс забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу в рамках реорганізації апарату

17:09 16.12.2024 |

Фінанси

 

Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) 13 грудня в рамках внутрішньої трансформації центрального апарату створила офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, головною метою створення офісу є розробка сильного і сучасного регулятора для ефективності розвитку ринків капіталу та створення прозорих, зрозумілих і надійних правил роботи на ньому.

"Україна змінюється, і ми разом із нею. Попереду багато роботи та викликів. Але ми впевнені, що такі кроки нададуть змогу створити сильну інституцію, яка ефективно відповідатиме викликам часу та сприятиме розвитку ринків капіталу", - наводяться в повідомленні слова голови НКЦПФР Руслана Магомедова.

Зазначається, що створення офісу НКЦПФР - це не просто зміна назви, це початок великої трансформації регулятора. Ці зміни спрямовані на поліпшення роботи фахівців комісії, які є драйвером реалізації всіх планів і завдань, що постають перед регулятором.

Як ідеться на сайті регулятора, ключовими аспектами трансформації, окрім створення офісу комісії, є статус службовця комісії, який працює на умовах трудового строкового контракту, встановлення конкурентного рівня зарплати, що поліпшить фінансове та соціальне забезпечення співробітників комісії.

Крім того, важливим аспектом є модернізація внутрішніх нормативно-правових актів, серед яких - скасування застарілих і розробка нових документів для підвищення ефективності механізму регулятора.

У НКЦПФР додали, що реалізація цього процесу стала можливою завдяки закону України про регулювання та нагляд на ринках капіталу та організованих товарних ринках (№3585-ІХ), покликаного збільшити інституційну спроможність і гарантії незалежності комісії. Закон підписав президент України в березні 2024 року, що стало важливим кроком для реформування ринків капіталу.

Як повідомлялося, відповідне рішення про припинення роботи свого апарату та початок роботи офісу НКЦПФР ухвалила 4 листопада. Також було затверджено план заходів реорганізації апарату, затверджено структуру офісу, його штатний розпис і схеми посадових окладів.

На початку жовтня видання "Економічна правда" повідомило про рішення керівництва НКЦПФР провести реорганізацію, в рамках якої її працівникам було запропоновано підписати тримісячні контракти без перспектив продовження. Видання стверджувало, що персонал Комісії масово звільняється, співробітники втрачають пільги, які надає держслужба, а деякі - бронювання від мобілізації.

"Масові звільнення працівників і переведення на простій регулятора, про які йдеться у ЗМІ, - інформація, що повністю не відповідає дійсності. Внутрішня реорганізація покликана покращити ефективність та збільшити інституційну спроможність Комісії", - своєю чергою заявила НКЦПФР.

У середині жовтня керівником апарату Комісії було призначено Михайла Янчука, який з листопада 2023 року очолював Держагентство водних ресурсів України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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