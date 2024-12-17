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Долар США дорожчає до євро та єни, слабшає у парі з фунтом
15:32 16.12.2024 |
Долар США слабко зміцнюється до євро та єни на торгах у понеділок, дешевшає до фунта стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index - додає 0,04%.
Увага учасників ринку цього тижня зосереджена на засіданні Федеральної резервної системи (ФРС), що відбудеться 17-18 грудня. Трейдери оцінюють майже в 100% вірогідність зниження базової процентної ставки американським ЦБ на майбутньому засіданні, показують дані CME Group. Шанси на подальше зменшення ставки в січні оцінюють менш ніж у 17%.
Пара євро/долар за даними на 14:20 к. ч. торгується на рівні $1,0496 порівняно з $1,0503 на закриття попередньої сесії.
Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, яка виступила на заході у Вільнюсі в понеділок, відзначила ослаблення інфляційного тиску в єврозоні. Вона дала зрозуміти, що регулятор продовжить знижувати основні відсоткові ставки, висловивши занепокоєння потенційним введенням Вашингтоном нового мита на імпорт, яке, на її думку, може погіршити і без того слабкі економічні перспективи регіону.
"Якщо статдані надалі підтверджуватимуть наш базовий прогноз, подальший напрям зрозумілий, і ми очікуємо нових знижень ставок", - заявила вона.
Вартість фунта в парі з доларом піднялася до $1,2648 проти $1,2614 напередодні. Підтримку фунту надали сигнали посилення ділової активності у сфері послуг Великої Британії, а також стійкості інфляційного тиску.
Індекс менеджерів із закупівель (PMI), що розраховується S&P Global, зріс у грудні до 51,4 пункту з листопадових 50,8 пункту. Показник перевищив консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків у 51 пункт.
Промисловий PMI у Великій Британії в грудні зменшився до 47,3 пункту з листопадових 48 пунктів, зведений індикатор залишився на рівні попереднього місяця - 50,5 пункту.
Дані S&P Global також показали максимальне за вісім місяців підвищення собівартості виробництва товарів і послуг у Великій Британії в грудні.
"З урахуванням сигналів посилення інфляції Банк Англії може виявити обережність у зниженні базової ставки", - зазначає економіст S&P Кріс Вільямсон, якого цитує The Wall Street Journal.
Засідання британського ЦБ відбудеться пізніше цього тижня.
Курс долара в парі з єною становить 153,92 єни порівняно з 153,7 єни за підсумками торгів у п'ятницю. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,2916 юаня проти 7,2795 юаня на закриття попередньої сесії.
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