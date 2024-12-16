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Банки зменшили ставки за депозитами для населення, вони вже нижчі за інфляцію,– НБУ

14:01 16.12.2024 |

Фінанси

Банки зменшили ставки за депозитами для населення, вони вже нижчі за інфляцію,– НБУ

 

Середні ставки за новими депозитами для домогосподарств (крім фізичних осіб-підприємців) у листопаді 2024 року знизились одразу на 0,9 відсоткового пункта і становили 9,6% річних.

Водночас середні стави за депозитами у валюті для населення не змінилися і залишаються на рівні близько 1% річних, свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Дещо менше знизилися процентні ставки за новими депозитами у корпоративному сегменті. За депозитами бізнесу у гривні вони зменшилися на 0,3 відсоткового пункта - до 8,4% річних, а у валюті - на 0,1 в.п., до 0,8%.

Таким чином, ставки за новими депозитами у гривні для населення за підсумками листопада виявилися нижчими за рівень інфляції. За даними Держстату, у річному обчисленні інфляція за підсумками листопада прискорилась до 11,2%.


Банки зменшили ставки за депозитами для населення, вони вже нижчі за інфляцію,– НБУ
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: депозит
 

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