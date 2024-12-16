Акції Європи в основному знижуються

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно знижуються в понеділок, інвестори оцінюють широкий спектр новин - від політичних до корпоративних.

Зведений індекс провідних європейських компаній Stoxx Europe 600 о 12:00 EET опустився на 0,18% - до 515,53 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,23%, німецький DAX - 0,29%, французький CAC 40 - 0,58%. Італійська FTSE MIB додає 0,17%, іспанська IBEX 35 - 0,12%.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's у вихідні несподівано знизило кредитний рейтинг Франції до Aa3 з Aa2 і змінило його прогноз на "стабільний" з "негативного". Рейтингова дія відображає думку агентства, що на тлі політичної фрагментації державні фінанси Франції найближчими роками суттєво погіршаться.

Французькі Національні збори на початку грудня винесли вотум недовіри уряду. Новий прем'єр-міністр Франсуа Байру в п'ятницю заявив, що розуміє, що на нього чекає складна робота, особливо з питань, пов'язаних з бюджетом. Його попередник Мішель Барньє домагався скорочення видатків у рамках бюджету на 2025 рік.

Moody's оцінює як "дуже низьку" можливість того, що новий уряд забезпечить стабільне скорочення дефіциту бюджету з 2026 року.

У свою чергу парламент Німеччини у понеділок проголосує з питання довіри уряду канцлера Олафа Шольца.

Як очікується, канцлер програє це голосування, тому що очолювана ним Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) має 207 місць у Бундестазі, а партія "Союз 90/Зелені", що залишається з нею, - 117 місць. Всього в Бундестазі - 733 місця. При цьому західні ЗМІ зазначають, що сам Шольц сподівається на програш, оскільки це дозволить провести дострокові вибори.

Тим часом зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) у єврозоні у грудні зріс до 49,5 пунктів порівняно з 48,3 пунктів у попередній місяць, за попередніми розрахунками HCOB та S&P Global. Значення PMI нижче позначки 50 пунктів говорить про уповільнення ділової активності. Аналітики в середньому прогнозували 48,2 пунктів цього місяця, за даними Trading Economics.

Індекс PMI у сфері послуг єврозони у грудні підвищився до 51,4 пунктів з 49,5 пунктів у листопаді, промисловий PMI залишився на позначці 45,2 пунктів.

У Німеччині зведений PMI цього місяця зріс до 47,8 пунктів з 47,2 пунктів місяцем раніше, у Франції - до 46,7 пунктів з 45,9 пунктів.

S&P Global, що розраховується, зведений PMI Великобританії в грудні не змінився в порівнянні з попереднім місяцем і склав 50,5 пункту.

Також на цьому тижні ринок чекає на підсумки засідань Федеральної резервної системи (ФРС) США (у середу) та Банку Англії (у четвер). Експерти вважають, що американський ЦБ знизить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, британський залишить їх незмінними.

Акції французького оператора платного телебачення Canal+, виділеного з медіахолдингу Vivendi, дешевшають на 15,7% під час дебютних торгів на Лондонській фондовій біржі (LSE) у понеділок. Капіталізація Canal+ у рамках IPO склала близько 2,9 млрд фунтів стерлінгів ($3,7 млрд). Financial Times називає розміщення найбільшим для Лондона цього року.

Canal+ - найбільший із трьох сегментів, виділених з Vivendi. Папери двох інших - рекламного агентства Havas та видавничого бізнесу Louis Hachette Group - дорожчають у перший день торгів на 7,7% та 25,3% в Амстердамі та Парижі відповідно. Частина Vivendi зберегла французький лістинг, акції холдингу підскочили в ціні на 34,2%.

Котирування паперів великих нафтових компаній знижуються за цінами ресурс: BP plc - на 0,8%, Shell - на 0,2%, TotalEnergies - на 1,1%.

У Німеччині значний спад показують акції автомобільних Bayerische Motoren Werke AG, Porsche Automobil Holding SE (-1,8% у обох), Mercedes-Benz Group, Porsche AG (-1,5% у обох), Daimler Truck Holding та Volkswagen AG ( -1,1% у обох).

Данський фармгігант Novo Nordisk нарощує ринкову вартість на 1,9% після новин про плани інвестувати $1,2 млрд. у будівництво заводу в Данії.

Крім того, помітно дорожчають акції європейських банків, включаючи Commerzbank (+1,6%), Deutsche Bank, Barclays (+1,2% в обох), NatWest, Standard Chartered (+0,8% в обох), Lloyds Banking Group (+0,6%) та BNP Paribas (+0,5%).