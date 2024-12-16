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АНАЛІТИКА

Трамп хоче створити криптовалютний резерв США: Bitcoin підсочив в ціні до рекордного рівня

 

Bitcoin злетів до рекордного рівня вище 106 000 доларів, чому сприяли коментарі новообраного президента Дональда Трампа, який припустив, що він планує створити стратегічний резерв біткоїнів США, подібний до стратегічного запасу нафти.

Про це пише Reuters.

Bitcoin, найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі, досягла максимуму в 106 533 дол і востаннє торгувалася на рівні 105 688 дол. Менша криптовалюта Ethereum зросла майже на 3% до 4 014 доларів.

"Ми збираємося зробити щось велике з криптовалютою, тому що ми не хочемо, щоб Китай або хтось інший - не тільки Китай, але й інші приймають її - і ми хочемо бути на чолі", - сказав Трамп в інтерв'ю CNBC.

Коли його запитали, чи планує він створити криптовалютний резерв, подібний до нафтового, Трамп відповів: "Я думаю, що так: «Так, я думаю, що так".

Інші країни також розглядають можливість створення криптовалютних стратегічних резервів.

Путін заявив, що нинішня адміністрація США підриває роль долара як резервної валюти у світовій економіці, використовуючи його в політичних цілях, що змушує багато країн звертатися до альтернативних активів, включаючи криптовалюти.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin, США
 

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