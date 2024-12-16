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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7240 грн/$1
12:40 16.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 16 грудня 2024 року.
|Показник
|13.12.2024
|16.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5778
|41.7240
|0.35
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 13 грудня- 41,6588 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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