НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7240 грн/$1

"Я справді вірю, що це буде вирішено в наступні кілька місяців. Тому що єдина людина, яка може це зробити, це президент Дональд Трамп, і він це зробить. Вони втомилися вбивати один одного там", - заявив Келлог в ефірі телеканалу Fox News.