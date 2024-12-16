Долар дешевшає до основних валют

Курс долара США знижується в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів вранці в понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Увага трейдерів цього тижня зосереджена на засіданні Федеральної резервної системи (ФРС) США, яке відбудеться у вівторок-середу.

Ринок майже повністю впевнений, що американський центробанк знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.), за даними CME FedWatch. Інвестори також вважають, що регулятор дасть сигнал про більш помірні темпи пом'якшення грошово-кредитної політики у 2025 році.

Також, цього тижня відбудуться чергові засідання Банку Англії та Банку Японії. Обидва з них збережуть ставки на колишньому рівні, згідно з консенсус-прогнозом Trading Economics.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) минулого тижня очікувано знизив усі три основні ставки на 25 б.п., водночас прибрав зі свого пресрелізу фразу, що керівництво регулятора "утримуватиме ключові ставки на досить обмежувальному рівні стільки, скільки буде потрібно для досягнення цієї мети".

Євро за даними на 8:17 EET коштує $1,0517 порівняно з $1,0503 на закриття торгів у п'ятницю.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2634 порівняно з $1,2614 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо японської єни становить 153,66 єни проти 153,7 єни наприкінці попередніх торгів.

