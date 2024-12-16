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Інтервенції НБУ за тиждень перевищили $1 млрд уперше з кінця травня
08:34 16.12.2024 |
Чистий продаж валюти Національним банком України (НБУ) на міжбанківському ринку цього тижня збільшився до $1 млрд 75,7 млн з $785,4 млн минулого тижня, це найвищий показник з останнього тижня травня цього року та другий загалом за рік, свідчать дані центробанку.
Згідно з ними, НБУ збільшив продаж валюти на 36,9% - до $1 млрд 75,8 млн, тоді як купівля залишилася мізерною - $0,10 млн.
Офіційний курс гривні за підсумками тижня ослаб на 16 коп. - до 41,6070 грн/$1, а готівковий опустився на 17 коп. під час купівлі - до 41,93 грн/$1 і на 23 коп. під час продажу - до 42 грн/$1.
Загалом із початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав на 9,5%, або на 3,60 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 13,8%, або на 5,03 грн.
Як свідчать дані, які центробанк встиг опублікувати за цей період, із понеділка до четверга негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу зменшилося з $72,81 млн до $37,54 млн.
Як повідомлялося, за минулий місяць офіційний курс гривні опустився на 0,9%, або на 37 коп.
Водночас міжнародні резерви України в листопаді зросли на $3,344 млрд, або 9,1%, і станом на 1 грудня 2024 року, за попередніми даними регулятора, становили $39,925 млрд, тоді як чисті міжнародні резерви (ЧМР) збільшилися на $3,5 млрд, або на 15,6% - до $25 млрд 939 млн.
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