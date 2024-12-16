Акції Азії падають напередодні рішення ФРС США по ставці. Акції Китаю знижуються на слабких даних

Більшість азіатських акцій впали в понеділок напередодні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, в той час як китайські акції знизилися, оскільки слабкіші, ніж очікувалося, дані про роздрібні продажі викликали нові побоювання щодо другої за величиною економіки світу.

ФРС США має намір знизити ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів в середу. Однак ринки були обережними щодо довгострокової траєкторії ФРС, оскільки інфляція залишається головним предметом занепокоєння.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були стриманими на азіатських торгах, а Волл-стріт також увійшла в режим утримання нижче рекордних максимумів перед засіданням ФРС.

Китайський Shanghai Composite втратив попередній ріст і знизився на 0,1%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився на 0,4%. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,8%.

Китайське промислове виробництво зросло, як і очікувалося, в листопаді, оскільки нещодавні заходи стимулювання з боку Пекіна підтримали ділову активність, свідчать дані, опубліковані в понеділок.

Однак роздрібні продажі виявилися нижчими за прогнози, що свідчить про триваючу слабкість споживчих витрат.

Слабкі показники роздрібної торгівлі погіршили настрої на азіатських ринках, підтвердивши побоювання щодо нерівномірного відновлення економіки Китаю і водночас посиливши обережність перед засіданням ФРС цього тижня.

Японський Nikkei 225 майже не змінився, а TOPIX знизився на кілька сантиметрів напередодні засідання Банку Японії цього тижня.

Очікується, що Банк Японії збереже поточні процентні ставки на цьому тижні, оскільки чиновники прагнуть мати більше часу для оцінки глобальних ризиків і перспектив зростання заробітної плати в 2024 році. Це суперечить попереднім очікуванням підвищення ставок.

Інші дані показали, що виробнича активність в Японії скорочується шостий місяць поспіль через слабкий попит, тоді як сектор послуг продовжив зростання в грудні.

Південнокорейський індекс KOSPI практично не змінився після того, як в суботу парламент, очолюваний опозицією, оголосив імпічмент президенту країни Юн Сок Йолу за його спробу ввести воєнний стан в країні в результаті повторного голосування.

У неділю міністерство фінансів Південної Кореї пообіцяло продовжувати швидко розгортати стабілізаційні заходи на ринку, необхідні для підтримки економіки після імпічменту.

У всьому світі інвестори були обережними напередодні засідання ФРС. Очікується, що ФРС знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів. Однак, високі показники інфляції, опубліковані минулого тижня, затьмарили довгостроковий прогноз центрального банку щодо процентних ставок.

У той же час, австралійський S&P/ASX 200 втратив 0,3%, а індонезійський Jakarta Stock Exchange Composite Index впав на 0,9%.

Індійський ф'ючерс на індекс Nifty 50 у понеділок відкрився позитивно, а малайзійський індекс FTSE Malaysia KLCI зріс на 0,2%.