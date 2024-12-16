Американські фондові індекси закрилися без змін. Nasdaq збільшив тижневий приріст, S&P 500 та Dow знизилися

Американські фондові індекси завершили торговий тиждень майже без змін на стриманій сесії в п'ятницю, при цьому S&P 500 і Dow продемонстрували тижневе падіння, а Nasdaq продовжив зростання четвертий тиждень поспіль.

Компанія Broadcom спрогнозувала квартальний дохід, що перевершив очікування Волл-стріт, і спрогнозувала стійке зростання попиту на свої мікросхеми штучного інтелекту протягом наступних кількох років. Оптимістичні прогнози сприяли зростанню акцій компанії на 24%, завдяки чому її ринкова капіталізація вперше перевищила $1 трлн.

Акції виробників чіпів були змішаними: акції конкурента Broadcom, компанії Marvell Technology, зросли на 10,8%, в той час як флагман ШІ компанія Nvidia закрилася на 2,2% нижче. Але індекс акцій напівпровідникових компаній додав 3,2%.

Прибутковість казначейських облігацій США зросла по всьому світу, а прибутковість 10-річних облігацій досягла тритижневого максимуму.

«Зараз перемагає розпродаж процентних ставок, - сказав Джей Хетфілд, головний виконавчий директор Infrastructure Capital Management в Нью-Йорку. «Цілком природно, що акції з високою вартістю і доходами падають, коли акції технологічних компаній зростають».

Акції технологічних компаній продовжили свій висхідний імпульс, вперше піднявши індекс Nasdaq вище позначки 20 000 в середу. Ралі було підтримано звітом про інфляцію, який зміцнив очікування зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів на засіданні Федерального резерву наступного тижня.

Бети трейдерів на зниження ставки на засіданні центрального банку 17-18 грудня становлять близько 97%, згідно з даними CME's FedWatch Tool. Однак вони вказують на ймовірність паузи в січні.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 86,06 пунктів, або 0,20%, до 43 828,06, S&P 500 втратив 0,16 пунктів, або 0,00%, до 6 051,09, а Nasdaq Composite зріс на 23,88 пунктів, або 0,12%, до 19 926,72.

На попередній сесії Волл-стріт взяв перепочинок після нещодавнього зростання і деяких «гарячих» економічних даних напередодні засідання ФРС, що призвело до тижневого падіння індексів S&P 500 і Dow. Однак Nasdaq завершив тиждень з підвищенням.

Цього року американські акції неодноразово досягали історичних максимумів завдяки зростанню інтересу до великих технологічних компаній, що використовують тенденції штучного інтелекту.

Настрої інвесторів також отримали поштовх після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, оскільки ринки очікують, що його про-бізнесова політика може підвищити прибутковість компаній.

Зокрема, акції RH підскочили на 16,95% після того, як рітейлер меблів для дому повідомив про збільшення чистого прибутку за третій квартал, а акції D.R. Horton знизилися на 0,89%, оскільки J.P. Morgan знизив свій рейтинг будівельної компанії до «недостатньої ваги».

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 2,23 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 100 нових максимумів і 141 новий мінімум.

Індекс S&P 500 показав 8 нових 52-тижневих максимумів і 15 нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 75 нових максимумів і 199 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,56 мільярдів акцій, порівняно з 14,03 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.