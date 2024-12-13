Долар слабшає до євро, зміцнюється до єни і стабільний до фунта

Курс долара США знижується до євро, зміцнюється до єни і зберігає стабільність до фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Увага трейдерів зміщується на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться 17-18 грудня. Ринок оцінює в 96,7% ймовірність зниження базової процентної ставки американським ЦБ на майбутньому засіданні, показують дані CME Group. Імовірність подальшого зменшення ставки в січні оцінюють лише приблизно в 24%.

"З нещодавніх виступів представників ФРС та економічних даних стає зрозуміло, що прогрес у досягненні цільового рівня інфляції сповільнився, - зазначив стратег National Australia Bank Ltd. Родріго Катріл. - Водночас економіка продовжує зростати, тому Федрезерв може дозволити собі більш обережний підхід до пом'якшення у 2025 році".

Євро за даними на 15:15 EET коштує $1,0520 порівняно з $1,0467 на закриття торгів у четвер.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) напередодні знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 б.п. і вилучив зі свого пресрелізу фразу про те, що "утримуватиме ключові ставки на досить обмежувальному рівні стільки, скільки буде потрібно" для досягнення мети повернення інфляції до цільового рівня.

Глава Банку Франції Франсуа Вільруа де Гало очікує наступного року "ще більше" знижень ставок. Хоча керівництво ЄЦБ і не дотримується певної траєкторії зміни ставок, "прогнози фінансових ринків його цілком влаштовують", сказав він у п'ятницю в ефірі телеканалу BFM Business. Ринок очікує зниження ставок ЄЦБ приблизно на 120 б.п. наступного року.

Вільруа також зазначив, що відсоткова ставка ЄЦБ все ще перебуває значно вище за нейтральний рівень, за якого ставки не чинять ані стимулювального, ані стримувального впливу на економіку, і який за різними оцінками може перебувати в діапазоні 1,7-2,5%.

Новий глава Центробанку Іспанії Хосе Луїс Ескріва підтримує оцінки свого французького колеги.

"Якщо ми надалі наближатимемося до встановленого ЄЦБ середньострокового цільового показника інфляції 2%, то на наступних засіданнях знову знизимо процентні ставки", - сказав Ескріва в інтерв'ю телеканалу Antena 3.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2664 порівняно з $1,2672 за підсумками минулої сесії.

ВВП Великої Британії в жовтні зменшився на 0,1% порівняно з попереднім місяцем, як і у вересні. Консенсус-прогноз аналітиків, яких опитало Trading Economics, передбачав зростання показника на 0,1%.

Курс долара щодо японської єни зріс на 0,52% і становить 153,43 єни проти 152,64 єни наприкінці попередніх торгів.

Керівництво Банку Японії не убачає "особливої шкоди" в перенесенні термінів посилення грошово-кредитної політики, очікуючи більш чітких ознак прискорення зростання зарплат, повідомляють ЗМІ. Посилення політики японського центробанку могло б надати підтримку ослабленій єні.

