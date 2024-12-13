Фінансові новини
- |
- 13.12.24
- |
- 17:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар слабшає до євро, зміцнюється до єни і стабільний до фунта
16:59 13.12.2024 |
Курс долара США знижується до євро, зміцнюється до єни і зберігає стабільність до фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.
Увага трейдерів зміщується на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться 17-18 грудня. Ринок оцінює в 96,7% ймовірність зниження базової процентної ставки американським ЦБ на майбутньому засіданні, показують дані CME Group. Імовірність подальшого зменшення ставки в січні оцінюють лише приблизно в 24%.
"З нещодавніх виступів представників ФРС та економічних даних стає зрозуміло, що прогрес у досягненні цільового рівня інфляції сповільнився, - зазначив стратег National Australia Bank Ltd. Родріго Катріл. - Водночас економіка продовжує зростати, тому Федрезерв може дозволити собі більш обережний підхід до пом'якшення у 2025 році".
Євро за даними на 15:15 EET коштує $1,0520 порівняно з $1,0467 на закриття торгів у четвер.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) напередодні знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 б.п. і вилучив зі свого пресрелізу фразу про те, що "утримуватиме ключові ставки на досить обмежувальному рівні стільки, скільки буде потрібно" для досягнення мети повернення інфляції до цільового рівня.
Глава Банку Франції Франсуа Вільруа де Гало очікує наступного року "ще більше" знижень ставок. Хоча керівництво ЄЦБ і не дотримується певної траєкторії зміни ставок, "прогнози фінансових ринків його цілком влаштовують", сказав він у п'ятницю в ефірі телеканалу BFM Business. Ринок очікує зниження ставок ЄЦБ приблизно на 120 б.п. наступного року.
Вільруа також зазначив, що відсоткова ставка ЄЦБ все ще перебуває значно вище за нейтральний рівень, за якого ставки не чинять ані стимулювального, ані стримувального впливу на економіку, і який за різними оцінками може перебувати в діапазоні 1,7-2,5%.
Новий глава Центробанку Іспанії Хосе Луїс Ескріва підтримує оцінки свого французького колеги.
"Якщо ми надалі наближатимемося до встановленого ЄЦБ середньострокового цільового показника інфляції 2%, то на наступних засіданнях знову знизимо процентні ставки", - сказав Ескріва в інтерв'ю телеканалу Antena 3.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2664 порівняно з $1,2672 за підсумками минулої сесії.
ВВП Великої Британії в жовтні зменшився на 0,1% порівняно з попереднім місяцем, як і у вересні. Консенсус-прогноз аналітиків, яких опитало Trading Economics, передбачав зростання показника на 0,1%.
Курс долара щодо японської єни зріс на 0,52% і становить 153,43 єни проти 152,64 єни наприкінці попередніх торгів.
Керівництво Банку Японії не убачає "особливої шкоди" в перенесенні термінів посилення грошово-кредитної політики, очікуючи більш чітких ознак прискорення зростання зарплат, повідомляють ЗМІ. Посилення політики японського центробанку могло б надати підтримку ослабленій єні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Перший в історії єврокомісар з оборони поділився деталями зустрічей у Києві
ТОП-НОВИНИ
|РФ випустила по Україні 93 ракети, вдалося збити 81, зокрема за допомогою F-16 - Зеленський
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн
|Шість європейських глав МЗС: Україна має перемогти, ми збільшимо допомогу
|Трамп «категорично проти» ударів ракетами США вглиб Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Долар слабшає до євро, зміцнюється до єни і стабільний до фунта
|Нацбанк випустив квадратну пам’ятну монету, присвячену цифровізації України
|Фондові індекси країн Західної Європи зростають, але зведений індекс регіону знижується
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5778 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.12.24
|Ціни на золото стабільно тримаються нижче $2 700, оскільки долар міцний напередодні засідання ФРС
|Акції в Азії падають напередодні засідання ФРС, а акції Китаю - через розчарування від оновлень CEWC
Бізнес
|Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
|Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі