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Нацбанк випустив квадратну пам’ятну монету, присвячену цифровізації України

16:56 13.12.2024 |

Фінанси

Нацбанк випустив квадратну пам’ятну монету, присвячену цифровізації України

 

Національний банк України присвятив пам'ятну монету досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Назва нової пам'ятної монети зі срібла - "Цифрова держава".

На аверсі пам'ятної монети "Цифрова держава" в центрі композиції розміщено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею.

Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об'єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне об'єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що додатково підкреслює технологічну єдність країни.

На її реверсі зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не є випадковим - у ньому зашифрована назва UKRAINE (ліворуч вертикально), яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр. Унизу праворуч зазначено напис ЦИФРОВА ДЕРЖАВА, на який наведено стилізований курсор комп'ютерної "мишки". Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни.

Пам'ятна монета "Цифрова держава" введена в обіг 13 грудня 2024 року. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г. Гурт монети - гладкий. Тираж - до 7 500 штук.
За матеріалами: Економічна правда
 

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