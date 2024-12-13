Фондові індекси країн Західної Європи зростають, але зведений індекс регіону знижується

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи піднімаються у п'ятницю, проте зведений індекс провідних європейських компаній знижується.

О 12:38 EET індекс Stoxx Europe 600 знизився на 0,2% - до 518,17 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,05%, німецький DAX - 0,26%, французький CAC 40 - 0,23%, італійський FTSE MIB - 0,25%, іспанський IBEX 35 - 0,3%.

Інвестори продовжують оцінювати підсумки засідання Європейського центрального банку, що завершилося напередодні. ЄЦБ очікувано знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 б.п., при цьому прибравши зі свого прес-релізу фразу, що керівництво регулятора "утримуватиме ключові ставки на достатньо обмежувальному рівні стільки, скільки потрібно для досягнення цієї мети".

За словами голови ЄЦБ Крістін Лагард, регулятор поки що не готовий оголосити про перемогу над інфляцією, тому курс грошово-кредитної політики залишається обмежувальним. При цьому вона висловила впевненість у тому, що інфляція рухається до цільових 2%.

Тим часом у п'ятницю було опубліковано остаточні дані, що вказали на те, що споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у листопаді збільшились на 1,7% у річному вимірі. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно із жовтнем, коли ціни зросли на 1,6%. Показник збігся як із попередніми даними, так і з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Bloomberg.

Індекс споживчої довіри у Великій Британії у грудні піднявся до мінус 17 пунктів з мінус 18 пунктів місяцем раніше, повідомляється у звіті аналітичної компанії GfK. Таким чином, індикатор збільшився другий місяць поспіль і досяг максимуму із серпня. Аналітики прогнозували збереження показника на листопадовому рівні.

Обсяг промислового виробництва у єврозоні у жовтні не змінився порівняно з вереснем, коли показник упав на 1,5%. Експерти очікували зростання на 0,1%.

Акції Munich Re підскочили на 5,5% після того, як німецька страхова група оголосила мету чистого прибутку на наступний рік на рівні 6 млрд євро.

Котирування паперів Stellantis піднімаються на 1,5%. Автомобільний концерт має намір досягти цілей ЄС щодо скорочення вуглецевих викидів у 2025 році за рахунок збільшення продажів електромобілів та, можливо, зниження виробництва машин на бензинових двигунах.

Ринкова вартість інших європейських автовиробників також зростає, включаючи Mercedes-Benz (1,4%), Bayerische Motoren Werke AG (1,9%), Daimler Truck (1,4%) та Volkswagen (2,3%).

Лідерами зниження в Stoxx Europe 600 виступають акції TeamViewer, що падають на 6,2%, та папери польського розробника відеоігор CD Projekt, що дешевшають на 4,1%. CD Project показала трейлер четвертої гри своєї успішної франшизи "Відьмак", проте багатьох геймерів розчарувала відсутність у трейлері Геральта, головного героя перших трьох частин.