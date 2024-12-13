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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5778 грн/$1
12:36 13.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 13 грудня 2024 року.
|Показник
|12.12.2024
|13.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6915
|41.5778
|- 0.27
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 13 грудня- 41,6588 грн.
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