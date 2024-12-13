Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото стабільно тримаються нижче $2 700, оскільки долар міцний напередодні засідання ФРС

08:45 13.12.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах в п'ятницю після різкого падіння на попередній сесії на тлі зміцнення долара, оскільки очікування засідання Федеральної резервної системи США наступного тижня сприяло зміцненню долара.

Тим не менш, жовтий метал зберіг більшу частину свого прибутку цього тижня, оскільки попит на безпечні активи був підтриманий зростанням геополітичної напруженості на Близькому Сході і в Азії.

О 07:00 EET спотове золото стабілізувалося на рівні $2 687,44 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, не змінилися і становили $2 709,51 за унцію. Спотові ціни цього тижня зросли більш ніж на 2%.

Проте, жовтий метал дещо втратив цього тижня, оскільки долар зміцнився напередодні засідання ФРС, яке відбудеться наступного тижня.

Хоча центральний банк, як очікується, знизить ставки на 25 базисних пунктів, ринки стали більш невизначеними щодо його довгострокових планів, особливо після того, як дані цього тижня показали, що інфляція в США залишається стійкою.

Очікується, що ФРС у 2025 році знижуватиме ставки повільнішими темпами після зниження ставок на 75 б.п. у 2024 році. Очікується, що експансіоністська та інфляційна політика нового президента Дональда Трампа також сприятиме збереженню ставок на високому рівні в довгостроковій перспективі.

Високі ставки тиснуть на ціни на метали, збільшуючи альтернативну вартість інвестицій у недохідні активи. Хоча цього року золото досягло низки рекордних максимумів, коли ФРС почала знижувати ставки, темпи його зростання сповільнилися в останні місяці.

Окрім ФРС, наступного тижня в центрі уваги також будуть рішення щодо процентних ставок в Японії та Англії.

Інші дорогоцінні метали відступили в п'ятницю після того, як також втратили позиції на останніх сесіях. Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до $938,50 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,7% до $31,405 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь впали в п'ятницю, продовживши відкат з четверга після того, як трейдери не були вражені сигналами про стимулювання з економічної конференції в Китаї.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $9 093,50 за тонну, в той час як лютневі ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $4,2270 за фунт.

Центральна економічна робоча конференція Китаю - зустріч урядовців на вищому рівні - розкрила скупі подробиці щодо планів країни випустити більше стимулів і підтримати економіку.

Очікування від CEWC були високими після того, як на початку тижня Політбюро Китаю подало найбільш «голубині» сигнали. Але CEWC не надав більше жодних сигналів щодо обіцяних заходів.

За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6588
  0,0353
 0,08
EUR
 1
 43,7042
  0,0955
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2472  0,10 0,25 41,9306  0,03 0,06
EUR 43,4000  0,23 0,52 44,1922  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,01 0,02 41,6900  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес