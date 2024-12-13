Акції в Азії падають напередодні засідання ФРС, а акції Китаю - через розчарування від оновлень CEWC

Азіатські акції різко впали в п'ятницю слідом за втратами на Волл-стріт, в той час як китайські акції впали, оскільки оновлення політики після гучного засідання законодавчого органу не змогли забезпечити широкомасштабний економічний стимул, як очікувалося.

Американські фондові індекси закрилися з пониженням, оскільки інвестори вирівнювали свої позиції перед засіданням Федеральної резервної системи США, яке має відбутися наступного тижня, хоча зниження ставки на 25 базисних пунктів було очікуваним. Ф'ючерси на Волл-стріт були в основному стабільні в азіатські години.

Китайський індекс Shanghai Composite впав на 1,8%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився на 2%. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,9%, причому всі три індекси значно відстали від своїх азійських аналогів.

Інвестори були розчаровані агресивними стимулюючими заходами після новин з Центральної економічної робочої конференції Китаю (CEWC), дводенної зустрічі, яка завершилася в четвер.

«Як Політбюро, так і CEWC більше схожі на політичний огляд заходів стимулювання останніх місяців, ніж на нову угоду про підтримку економіки. Більшість варіантів політики вже були реалізовані або обговорені міністерствами на попередніх прес-брифінгах, і питання щодо майбутніх стимулів буде не «що», а «скільки», - зазначають аналітики ANZ у своїй записці.

Державні ЗМІ повідомили, що Китай пообіцяв збільшити дефіцит бюджету, збільшити випуск боргових зобов'язань і пом'якшити монетарну політику, щоб підтримати економічне зростання на тлі очікуваної торгової напруженості з США. Але ринки вважають, що ці заходи навряд чи забезпечать негайний економічний імпульс, необхідний для протидії дефляційному тиску в Китаї.

На CEWC Пекін встановлює цілі щодо економічного зростання, дефіциту бюджету, випуску боргових зобов'язань та інших змінних на наступний рік. Ці цілі узгоджуються на засіданні, але не будуть офіційно оприлюднені до щорічного засідання парламенту в березні.

Японський Nikkei 225 впав на 1,3%, а TOPIX знизився на 1,4% напередодні засідання Банку Японії, яке відбудеться наступного тижня.

Центральний банк схиляється до збереження поточних процентних ставок наступного тижня, оскільки чиновники прагнуть отримати більше часу для оцінки глобальних ризиків і перспектив зростання заробітної плати в 2024 році, повідомило в четвер агентство Reuters.

У всьому світі інвестори були обережними напередодні засідання ФРС наступного тижня. Очікується, що наступного тижня ФРС знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів, однак вищі, ніж очікувалося, показники індексу цін виробників і споживчої інфляції, опубліковані цього тижня, затьмарили довгостроковий прогноз центрального банку щодо процентних ставок.

Австралійський S&P/ASX 200 втратив 0,7%, а індонезійський Jakarta Stock Exchange Composite Index впав на 0,3%.

Всупереч регіональному тренду, акції південнокорейського індексу KOSPI виросли на 0,3% напередодні запланованого парламентського голосування щодо імпічменту президента країни Юн Сок Йола.

3 грудня президент Юн на короткий час запровадив воєнний стан у Південній Кореї, але за кілька годин скасував це рішення. Це призвело до кримінального розслідування проти Юна на тлі вимог усунути його від влади.

У той же час, індійський ф'ючерс на індекс Nifty 50 у п'ятницю відкрився стримано, а малайзійський індекс FTSE Malaysia KLCI зріс на 0,3%.