Долар на шляху до найкращого тижня за місяць на тлі прогнозів ФРС щодо зниження ставок

У п'ятницю долар виріс до 2,5-тижневого максимуму по відношенню до основних конкурентів, на шляху до свого найкращого тижня за місяць, на тлі бетів на те, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки наступного тижня, але потім займе вичікувальну позицію щодо подальшого зниження ставок.

Американська валюта також отримала підтримку проти євро та швейцарського франка після зниження ставок цими центральними банками днем раніше, а також проти єни на тлі спекуляцій, що Банк Японії відмовиться від підвищення ставок на своєму засіданні наступного тижня.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до євро, єни та трьох інших конкурентів, вперше з 26 листопада піднявся до 107,15. За тиждень індекс виріс більш ніж на 1,1%.

Деяка м'якість даних по цінах виробників в США, опублікованих вночі, незважаючи на гарячі заголовки, зберегла впевненість ринку в зниженні ставки ФРС 18 грудня, в той час як зростання кількості заявок на допомогу з безробіття показало, що ринок праці поступово охолоджується відповідно до очікувань.

Трейдери вважають, що пом'якшення на майбутньому засіданні є безсумнівним, але ставлять 23% на те, що ще одне засідання відбудеться в січні, згідно з інструментом CME FedWatch.

«З нещодавніх виступів спікерів ФРС та потоку даних зрозуміло, що прогрес на шляху до інфляційної цілі сповільнився, а економіка продовжує зростати, тому політики можуть дозволити собі більш обережний підхід до пом'якшення впродовж 2025 року», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі, наприклад, заявила цього місяця, що вона не проти зниження ставок у грудні, але виступає за «більш продуманий і обережний підхід» до подальшого зниження ставок.

Долар виріс на 0,3% до 153,09 єни - найвищого рівня з кінця листопада.

Трейдери вбачають лише 23% ймовірності того, що Банк Японії підвищить ставку на чверть пункту 19 грудня, після повідомлень агентств Reuters і Bloomberg, які вказують на те, що чиновники не будуть посилювати монетарну політику цього разу, щоб дочекатися нових даних про зростання заробітних плат і подивитися, як формуватиметься політика США за нового президента Дональда Трампа.

Цього тижня долар виріс приблизно на 2% проти єни, що стало б найкращим тижневим показником з кінця вересня.

Курс долара був стабільним на рівні 0,8930 франка після стрибка на 0,93% за ніч після шокового зниження ставки на півпункту Швейцарським національним банком. За тиждень вона зросла на 1,6%, що також є найкращим показником з вересня.

Євро знизився до $1,0457, найнижчого рівня з 26 листопада. Цього тижня він знизився майже на 1%.

Європейський центральний банк у четвер знизив ставки на 25 базисних пунктів і залишив двері відкритими для подальшого пом'якшення, оскільки інфляція наближається до своєї мети, а економіка залишається слабкою.

Стерлінг трохи знизився до тижневого мінімуму в $1,2658. Зниження ставок і загроза запровадження тарифів з боку США притиснули канадський долар до найнижчого рівня за останні 4 з половиною роки.

Китайський юань знизився до 7,2773 за долар, залишаючись під тиском після того, як агентство Reuters повідомило, що Пекін розглядає можливість подальшого падіння своєї валюти, щоб протистояти впливу будь-якої торгової війни з США.

Юань практично не змінився, незважаючи на повторну обіцянку китайської влади в четвер збільшити дефіцит бюджету, випустити більше боргових зобов'язань і пом'якшити монетарну політику для підтримки стабільних темпів економічного зростання.

Австралійський долар, який має тенденцію виступати в якості ліквідного проксі для валюти свого головного торгового партнера, Китаю, знизився до $0,6365, повернувшись до більш ніж річного мінімуму середи, після того, як втратив весь свій ріст в четвер на сильніших, ніж очікувалося, даних по ринку праці.

Ціна біткоїна була стабільною на рівні $99 970, оскільки він продовжував триматися біля позначки $100 000 після того, як 5 грудня досягнув історичного максимуму в $103 649.