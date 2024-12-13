Волл-стріт закрилася з пониженням, оскільки інвестори оцінюють дані після нещодавнього зростання

У четвер Волл-стріт відступила назад, оскільки інвестори оцінювали ключові економічні показники напередодні засідання Федерального резерву наступного тижня.

Опублікований в четвер звіт Міністерства праці США показав, що ціни виробників в США в листопаді зросли більше, ніж прогнозувалося, хоча помірне зростання вартості послуг вказує на продовження більш широкої дезінфляційної тенденції. Минулого тижня несподівано зросла кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США, що викликало занепокоєння щодо стійкості ринку праці.

«Інвестори просто намагаються з'ясувати, що ФРС збирається робити наступного тижня? Чи справді інфляція стане проблемою і ФРС доведеться дійсно сповільнити свою роль у зниженні ставок, чи вони зможуть досягти цього?», - сказав Роб Хаворт, старший інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management в Сіетлі.

Хаворт додав, що після того, як індекс Nasdaq досяг історичного максимуму в середу, відбулася фіксація прибутку.

У середу індекс Nasdaq вперше перевищив позначку в 20 000 пунктів завдяки сильному зростанню акцій технологічних компаній. Тим часом індекс S&P 500 досяг найвищого рівня майже за тиждень завдяки інфляційному звіту, який підтвердив очікування зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС 17-18 грудня.

Бети трейдерів на зниження ставки наступного тижня становлять понад 98%, згідно з даними CME's FedWatch Tool. Однак вони вказують на очікування паузи в січні після того, як минулого тижня кілька чиновників ФРС закликали до обережності щодо темпів пом'якшення монетарної політики, оскільки економіка залишається стійкою.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 234,44 пункти, або 0,53%, до 43 914,12, S&P 500 - на 32,94 пункти, або 0,54%, до 6 051,25, а Nasdaq Composite - на 132,05 пункти, або 0,66%, до 19 902,84.

Акції компаній росту показали змішані результати: Nvidia знизилась на 1,4%, в той час як Microsoft зросла на 0,1%.

Акції Adobe впали на 13,7% після того, як виробник Photoshop спрогнозував прибуток у 2025 фінансовому році, нижчий за очікування Волл-стріт, що негативно вплинуло на ширший технологічний сектор.

З 11 основних підсекторів S&P лише акції споживчих товарів зросли.

Основні індекси Волл-стріт цього року кілька разів досягали рекордних максимумів, чому сприяло ралі у важких технологічних акціях, які скористалися ентузіазмом навколо штучного інтелекту і зниженням процентних ставок ФРС.

Американські акції завершили сильний листопад після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, підтримувані очікуваннями дружньої до бізнесу політики, що сприятиме збільшенню корпоративних прибутків, і розпочали грудень на загалом позитивній траєкторії.

Акції Warner Bros. Discovery злетіли на 15,4% після того, як медіакомпанія оголосила про плани відокремити свій занепадаючий бізнес кабельного телебачення від потокового мовлення та студійних операцій.

Nordson впав на 8,2%, оскільки виробник дозуючого обладнання спрогнозував дохід на 2025 фінансовий рік нижче оцінок Волл-стріт, в той час як медичний страховик Centene виріс на 1,9% після того, як спрогнозував свій прибуток на 2025 рік вище оцінок.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 3,11 до 1. На Nasdaq 1 209 акцій зросли, а 3 106 впали, таким чином падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,57 до 1.

Індекс S&P 500 показав 10 нових 52-тижневих максимумів і дев'ять нових мінімумів, в той час як Nasdaq зафіксував 86 нових максимумів і 154 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,61 мільярдів акцій, порівняно з 14,17 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.