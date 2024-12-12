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Перемога Трампа підвищила інтерес до конкретної серії євробондів України: це ставка на мир
18:21 12.12.2024 |
Перемога Дональда Трампа на виборах у США підвищила інтерес до українських облігацій серії "B" з терміном погашення у 2035 році, випущених в межах вересневої реструктуризації боргу, попри відсутність платежів за ними до серпня 2027 року. Про це пише Bloomberg.
Підвищений інтерес означає, що інвестори роблять ставку на можливе припинення російсько-української війни та подальшу реконструкцію України.
Згідно з умовами реструктуризації, у 2029 році Україна може збільшити випуск облігацій серії "B" з погашенням у 2035 і 2036 роках на 12% від суми реструктуризованого боргу, залежно від темпів зростання економіки. Такі бонди забезпечать більші виплати у разі, якщо темпи відновлення перевищуватимуть прогнози МВФ.
Облігації-2035 з нульовим купоном зараз торгуються по 59 центів за долар, що на 10 центів вище, ніж до перемоги Трампа.
Великі інвестиційні компанії, такі як BlackRock, Royal Bank of Canada та Allianz SE, є значними тримачами цих облігацій.
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