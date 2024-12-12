ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 б.п., відмовився від обіцянки зберігати обмежувальну ГКП

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання в четвер.

Як ідеться в повідомленні ЄЦБ, ставка за депозитами тепер становить 3%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 3,15%, ставка за маржинальними кредитами - 3,4%.

Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

"Більшість даних про базову інфляцію свідчить про те, що інфляція стабілізується біля середньострокової мети у 2% на стійкій основі", - йдеться в повідомленні регулятора.

Керуюча рада ЄЦБ, як і раніше, "має твердий намір домогтися сповільнення інфляції до середньострокової мети", водночас із пресрелізу зникла фраза про те, що керівництво центробанку "утримуватиме ключові ставки на досить обмежувальному рівні стільки, скільки знадобиться для досягнення цієї мети".