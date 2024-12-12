Обсяг повернутої валютної виручки за 11-міс. 2024 року зріс на 21% - НБУ

Експортери збільшили надходження валютної виручки до країни за січень-листопад цього року на 21%, або на $8 млрд до аналогічного періоду минулого року - до $44,2 млрд, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій у четвер на прес-брифінгу.

"Левовий внесок зробив аграрний сектор. За п'ятьма найбільшими КВЕДами, за якими ми спостерігаємо надходження експортної виручки, збільшення було доволі суттєве, зокрема це зерно, олійна група. За минулий рік (виручка агросектору - ІФ-У) становила $9,7 млрд, а за 11 місяців цього року - $14,1 млрд", - сказав він.

Гелетій зазначив, що такому результату посприяли адміністративні заходи щодо термінів повернення валютної виручки. Заступник голови нагадав що з 1 грудня 2024 року почав діяти режим експортного забезпечення.

"Ми вважаємо, що цей механізм має слугувати додатковим важелем для збільшення надходження експортної виручки. Для нас це вкрай важливо, адже це безпосередньо впливає на пропозицію валюти на валютному ринку і, відповідно, має вплив на золотовалютні резерви", - підсумував він.