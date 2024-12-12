Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США слабо коливається в парах з основними валютами в очікуванні рішення ЄЦБ

14:30 12.12.2024 |

Фінанси

 

Долар США помірно дешевшає до євро та єни, а також слабко зростає до фунта стерлінгів вдень у четвер в очікуванні підсумків останнього цього року засідання Європейського центрального банку.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Європейський регулятор укотре знизить усі три основні процентні ставки на 25 базисних пунктів за підсумками грудневого засідання, прогнозують аналітики та учасники ринку. ЄЦБ оприлюднить рішення щодо ставок у четвер о 14:15 EET, а о 15:45 EET розпочнеться пресконференція глави центробанку Крістін Лагард.

Тим часом оприлюднені напередодні статдані вказали на невелике прискорення інфляції в США. Споживчі ціни (індекс CPI) у США в листопаді збільшилися на 2,7% порівняно з тим самим місяцем минулого року після підйому на 2,6% у жовтні, за даними міністерства праці країни. Показник збігся з очікуваннями аналітиків.

Федеральна резервна система (ФРС) проведе засідання наступного тижня. Ринок очікує, що Федрезерв опустить базову процентну ставку на 25 б.п. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, така ймовірність оцінюється ринком майже в 100%.

Пара євро/долар за даними на 14:06 EET у четвер торгується на рівні $1,0505 порівняно з $1,0498 на закриття попередньої сесії, євро додає менше ніж 0,1%.

Вартість фунта в парі з доларом опускається менш ніж на 0,1% і становить $1,2740 проти $1,2752 напередодні.

Курс долара в парі з єною знижується на 0,2% і становить 152,20 єни порівняно зі 152,47 єни за підсумками торгів у середу.

Пара долар/офшорний юань знижується на 0,1% і торгується на рівні 7,2731 юаня проти 7,2797 юаня на закриття попередньої сесії.

Місцеве видання CCTV повідомило, що норму резервних вимог (RRR) для банків Китаю і відсоткові ставки буде знижено в потрібний момент. Крім того, влада КНР вважає, що їм потрібно збільшити коефіцієнт дефіциту бюджету до ВВП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6588
  0,0353
 0,08
EUR
 1
 43,7042
  0,0955
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,03 0,07 41,9568  0,00 0,01
EUR 43,6252  0,01 0,03 44,3148  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,01 0,02 41,6900  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес