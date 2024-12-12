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Долар США слабо коливається в парах з основними валютами в очікуванні рішення ЄЦБ
14:30 12.12.2024 |
Долар США помірно дешевшає до євро та єни, а також слабко зростає до фунта стерлінгів вдень у четвер в очікуванні підсумків останнього цього року засідання Європейського центрального банку.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.
Європейський регулятор укотре знизить усі три основні процентні ставки на 25 базисних пунктів за підсумками грудневого засідання, прогнозують аналітики та учасники ринку. ЄЦБ оприлюднить рішення щодо ставок у четвер о 14:15 EET, а о 15:45 EET розпочнеться пресконференція глави центробанку Крістін Лагард.
Тим часом оприлюднені напередодні статдані вказали на невелике прискорення інфляції в США. Споживчі ціни (індекс CPI) у США в листопаді збільшилися на 2,7% порівняно з тим самим місяцем минулого року після підйому на 2,6% у жовтні, за даними міністерства праці країни. Показник збігся з очікуваннями аналітиків.
Федеральна резервна система (ФРС) проведе засідання наступного тижня. Ринок очікує, що Федрезерв опустить базову процентну ставку на 25 б.п. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, така ймовірність оцінюється ринком майже в 100%.
Пара євро/долар за даними на 14:06 EET у четвер торгується на рівні $1,0505 порівняно з $1,0498 на закриття попередньої сесії, євро додає менше ніж 0,1%.
Вартість фунта в парі з доларом опускається менш ніж на 0,1% і становить $1,2740 проти $1,2752 напередодні.
Курс долара в парі з єною знижується на 0,2% і становить 152,20 єни порівняно зі 152,47 єни за підсумками торгів у середу.
Пара долар/офшорний юань знижується на 0,1% і торгується на рівні 7,2731 юаня проти 7,2797 юаня на закриття попередньої сесії.
Місцеве видання CCTV повідомило, що норму резервних вимог (RRR) для банків Китаю і відсоткові ставки буде знижено в потрібний момент. Крім того, влада КНР вважає, що їм потрібно збільшити коефіцієнт дефіциту бюджету до ВВП.
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