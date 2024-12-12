Ринки акцій Європи не показують єдиної динаміки перед підсумками засідання ЄЦБ

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи рухаються різноспрямовано в четвер напередодні рішення Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:32 EET знизився на 0,1% - до 519,42 пункту.

Французький індикатор CAC 40 втрачає 0,05%, іспанський IBEX 35 - 0,2%. Британський FTSE 100 додає 0,19%, німецький DAX - 0,04%, італійський FTSE MIB - 0,34%.

ЄЦБ підіб'є підсумки чергового засідання о 15:15 кч, а за півгодини розпочнеться пресконференція голови регулятора Крістін Лагард.

Ринок очікує, що він знову знизить усі три основні ставки на 25 базисних пунктів.

Тим часом Швейцарський національний банк (SNB, центробанк країни) у четвер знизив ключову процентну ставку на 50 б.п. - до 0,5% річних. Аналітики в середньому очікували зниження на 25 б.п., за даними Trading Economics.

Швейцарський ЦБ зменшив ставку за підсумками четвертого засідання поспіль, до мінімуму з листопада 2022 року.

У четвер також стало відомо, що профіцит зовнішньоторговельного балансу Нідерландів у жовтні зріс до 13 млрд євро з 10,3 млрд євро роком раніше. Експорт скоротився на 0,2% і становив 72,4 млрд євро. Імпорт зменшився на 3,2% - до 59,4 млрд євро.

Акції іспанської Grifols дорожчають на 8,4%, після того як фармацевтична компанія анонсувала продаж облігацій на 1,3 млрд євро наступного року. У листопаді вона заявляла, що рефінансуватиме борг після відмови канадської Brookfield від її поглинання.

Капіталізація великих нафтових компаній зростає слідом за цінами на ресурс: BP plc - на 1%, Shell - на 0,9%, TotalEnergies - на 0,7%.

Ринкова вартість автовиробників також збільшується, зокрема Bayerische Motoren Werke AG - на 1%, Mercedes-Benz Group - на 0,9%, Porsche Automobil Holding - на 0,7%, Daimler Truck Holding - на 0,6%, Renault - на 0,3%, Stellantis - на 1,5%.

Котирування паперів британської рекрутингової SThree впали на 22,9%. Компанія очікує зниження доподаткового прибутку в 2025 році до 25 млн фунтів стерлінгів ($31,9 млн) з передбачуваних 67,4 млн фунтів цього року. Аналітики прогнозували 66,6 млн фунтів на наступний рік, пише Financial Times.

Французький розробник ПЗ для бізнесу Sopra Steria втрачає 6,5% капіталізації після публікації прогнозу на період до 2028 року.