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Акції в Азії зростають, оскільки інфляція в США закріплює бети на зниження ставки, а політика Китаю в центрі уваги
08:09 12.12.2024 |
Більшість основних азіатських акцій виросли в четвер слідом за нічним ралі акцій технологічних компаній на Волл-стріт, оскільки дані по інфляції в США закріпили бети на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою наступного тижня.
Дані по індексу споживчих цін в США в середу показали, що в листопаді інфляція зросла найшвидшими темпами за останні сім місяців, але в цілому відповідала очікуванням. Це призвело до того, що ринки оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів наступного тижня в 98%, в порівнянні з 81% минулого тижня, згідно з CME Fedwatch.
Американські фондові індекси закрилися з підвищенням, а індекс NASDAQ Composite досяг рекордного рівня вище 20 000 пунктів. Зростання відбулося в основному за рахунок акцій технологічних компаній.
Ф'ючерси на Уолл-стріт трохи впали на азіатських торгах.
Китайський індекс Shanghai Composite виріс на 0,4%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,6%. Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,3%.
У центрі уваги була Центральна економічна робоча конференція Китаю, дводенна зустріч, яка завершиться сьогодні. Ринки сподіваються отримати детальну інформацію про нові заходи стимулювання від цієї зустрічі, після того як Політбюро Китаю запропонувало найбільш оптимістичні сигнали щодо планів підтримки економічного зростання.
В інших країнах фондові ринки були в основному змішаними: філіппінський індекс PSEi Composite знизився на 0,3%, а таїландський індекс SET виріс на 0,4%.
Індійський ф'ючерс на індекс Nifty 50 продемонстрував невелике падіння на відкритті торгів, в той час як індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі впав на 0,4%.
Японський Nikkei 225 підскочив на 1,6%, а TOPIX піднявся на 1,1% завдяки зростанню акцій важких технологічних компаній. Акції Sony Corp зросли на 2,7%, а Panasonic Corp - на 1,5%.
Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,4% завдяки зростанню акцій найбільших технологічних компаній. Однак політичні заворушення в країні все ще тримають інвесторів у напрузі.
За повідомленнями ЗМІ, в середу південнокорейська поліція намагалася провести обшук в офісі президента Юн Сок Йола після того, як він став об'єктом кримінального розслідування у зв'язку з його спробою оголосити воєнний стан в країні.
Австралійський S&P/ASX 200 впав на 0,3% в четвер після того, як дані показали, що зайнятість в країні в листопаді зросла більше, ніж очікувалося, оскільки ринок праці залишався сильним, в той час як безробіття несподівано знизилося.
Ці дані призвели до того, що учасники ринку продовжили робити бети на те, що Резервний банк Австралії знизить процентні ставки в найближчій перспективі. Загальний консенсус полягає в тому, що РБА почне знижувати ставки в другому кварталі 2025 року.
У вівторок РБА залишив ставки без змін, посилаючись на жорсткі умови на ринку праці та стійку базову інфляцію в країні, хоча і зазначив, що інфляція сповільнюється відповідно до очікувань.
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