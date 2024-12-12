Долар стабільний, незважаючи на бети на зниження ставок

Долар США торгувався у вузькому діапазоні в четвер після досягнення двотижневого максимуму на попередній сесії, підтриманий зростанням прибутковості казначейських облігацій США, навіть незважаючи на те, що учасники ринку прогнозують, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки наступного тижня.

Австралійський долар виріс після того, як зайнятість в Австралії перевищила прогнози, в той час як євро залишався стабільним напередодні рішення Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо монетарної політики пізніше в той же день.

Долар утримав значну частину прибутку попереднього дня, чому сприяло зростання прибутковості казначейських облігацій США в середу, коли Міністерство фінансів розпродало давно випущені облігації, а також дані, що свідчили про зростання дефіциту американського бюджету.

Опублікований в середу звіт по індексу споживчих цін (ІСЦ) за листопад показав зростання на 0,3%, що стало найбільшим приростом з квітня після зростання на 0,2% протягом чотирьох місяців поспіль.

За даними CME FedWatch Tool, ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів на засіданні 17-18 грудня, становить 98,6% порівняно з 78,1% тиждень тому.

Сьогодні учасники ринку отримають більше даних по інфляції в США, коли буде опублікований індекс цін виробників (PPI).

Якщо він не покаже сильне зростання в категоріях, які впливають на витрати на особисте споживання, листопадові дані ІЦВ повинні дозволити ФРС піти на зниження ставки, вважає Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Але курс ФРС після грудня є менш визначеним.

«Долар, швидше за все, залишатиметься в тренді, в той час як побоювання щодо зупинки дезінфляції підтримують поточні ринкові ціни на більш поступові темпи зниження ставок FOMC в наступному році», - сказала Конг.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, впав на 0,07% до 106,53, недалеко від двотижневого максимуму в 106,81, досягнутого в середу.

Курс долара знизився на 0,21% до 152,14 єни після зростання до 152,845 єни в середу, що є найвищим рівнем з 27 листопада.

Ринки ще більше знизили очікування щодо підвищення ставки Банком Японії в грудні після того, як агентство Bloomberg повідомило, що центральний банк Японії не очікує «великих витрат».

Трейдери також стежили за новинами з закритої Центральної економічної робочої конференції в Китаї цього тижня, після повідомлення Reuters про те, що Китай розглядає можливість ослаблення юаня в наступному році, що змусило юань зайняти оборону.

Політбюро в понеділок пообіцяло перейти до «достатньо м'якої» монетарної політики, щоб стимулювати економічне зростання.

Офшорний юань востаннє був на рівні 7,2735 за долар, що приблизно на 0,10% вище.

Австралійський долар востаннє подорожчав на 0,6% до $0,64075 після падіння в середу до $0,63370 вперше з листопада 2023 року.

Ківі подорожчав на 0,29% до $0,58010 після падіння в середу до найнижчого рівня з листопада 2022 року на позначці $0,57625.

Євро торгувався на рівні $1,0506, що на 0,09% вище напередодні засідання ЄЦБ з монетарної політики, на якому, як очікується, буде оголошено про зниження ставки на чверть базисного пункту. Основна увага буде прикута до будь-яких натяків на перспективи центрального банку щодо зміни процентної ставки.

Фунт стерлінгів виріс на 0,14% до $1,2768.

Швейцарський франк торгувався на рівні 0,88315 за долар, оскільки ринки зважують перспективу зниження ставки на півпункту в четвер від Швейцарського національного банку.

Востаннє долар коштував 1,41435 канадських доларів після того, як Банк Канади знизив облікову ставку на 50 базисних пунктів до 3,25% в середу, щоб допомогти вирішити проблему уповільнення зростання.