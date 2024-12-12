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Приборкання інфляції в США сприяло зростанню S&P 500, а Nasdaq піднявся вище 20 000

07:50 12.12.2024 |

Фінанси

 

Основний індекс Волл-стріт S&P 500 виріс в середу, а ралі акцій технологічних компаній вперше підняло індекс Nasdaq вище позначки в 20 000 пунктів після того, як звіт по інфляції в США посилив очікування зниження процентної ставки Федеральної резервної системи.

Промисловий індекс Доу-Джонса знизився разом з медичними страховиками, оскільки американські законодавці представили законопроект, який, як вважають, зменшить їхні прибутки.

П'ять з 11 основних секторів S&P 500 виросли, на чолі з ростом в секторах комунікаційних послуг, технологій і споживчих послуг.

Звіт Міністерства праці показав, що споживчі ціни в США в листопаді зросли найбільше за останні сім місяців, хоча в цілому відповідали очікуванням ринку.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 99,27 пунктів, або на 0,22%, до 44 148,56, S&P 500 виріс на 49,28 пунктів, або на 0,82%, до 6 084,19, а Nasdaq Composite - на 347,65 пунктів, або на 1,77%, до 20 034,89.

«Nasdaq зростає на перспективі зниження ставки наступного тижня і має простір для подальшого зростання, - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities.

Згідно з даними CME's FedWatch Tool, ймовірність того, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів наступного тижня, становить понад 96%, в порівнянні з 86% до виходу даних. Ставки зросли після п'ятничного звіту по зайнятості, який показав зростання безробіття на тлі різкого збільшення кількості робочих місць.

Прибутковість 10-річних облігацій США зросла на 5,2 базисних пункти до 4,271%.

«Ринок акцій, схоже, зітхнув з полегшенням від того, що це ще один стабільний звіт, - сказав Васіф Латіф, головний інвестиційний директор Sarmaya Partners в Нью-Джерсі. «Тут немає ніяких сюрпризів. Схоже, що фондовий ринок був готовий до більш високих показників, ніж очікувалося».

Акції Tesla зросли майже на 6% до рекордного рівня, оскільки виробник електромобілів продовжив ралі після президентських виборів у США.

Акції Nvidia та інших компаній-мегаполісів, в тому числі Alphabet і Amazon, також зросли, додавши від 1,2% до 5,5%. Apple знизився на 0,5%.

Компанії, що управляють аптечними програмами, в тому числі Cigna, CVS Health і UnitedHealth Group, втратили позиції після того, як двопартійна група законодавців представила законопроект, який змусить медичних страховиків або посередників з продажу ліків продати свої аптечні бізнеси.

GameStop подорожчав на 7,5% після того, як ритейлер відеоігор відзвітував про прибуток за третій квартал завдяки зусиллям по скороченню витрат.

Акції Broadcom підскочили на 6,6% після повідомлення про те, що Apple працює з компанією над розробкою свого першого серверного чіпа, спеціально розробленого для штучного інтелекту.

Macy's втратив 0,8% після того, як лідер універмагів скоротив свій річний прогноз прибутку, оскільки постійна слабкість попиту затьмарила його очікування щодо сезону святкових покупок.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,27 до 1. На Nasdaq 2 287 акцій зросли, а 2 029 впали, таким чином акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,13 до 1.

Індекс S&P 500 досяг 22 нових 52-тижневих максимумів і 6 нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite зафіксував 127 нових максимумів і 118 нових мінімумів.

На американських біржах торгувалось близько 14,25 мільярдів акцій, порівняно з 14,35 мільярдами в середньому за останні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

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