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АНАЛІТИКА

«Якщо ви працюєте «вбілу», для вас нічого не зміниться». Пишний – про меморандум банків

 

Голова Національного банку Андрій Пишний поскаржився, що суспільство неправильно зрозуміло реальну суть меморандуму про забезпечення прозорості, який уклали 10 грудня найбільші банки-емітенти: ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк і Універсал Банк (monobank).

За його словами, йдеться не про закручування гайок і зниження лімітів, а про недопущення використання платіжної інфраструктури для фінансування незаконної діяльності: ухилення від сплати податків, фінансування російських операцій через "дроп-центри", обслуговування тіньової економіки.

"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться", - йдеться у коментарі Пишного у Facebook.

Ліміти, які зазначені в меморандумі, за словами голови НБУ, стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як "високоризикові".

"Останніх, за оцінками банків, не більше ніж 1% від усієї клієнтської бази. Загалом 1%, але саме вони активно залучені в мережі "дропів" та є основою цього мільярдного "дроп-трафіка", - вказав Пишний.

Меморандум не передбачає подання якихось додаткових довідок чи оновлення даних клієнтами, додав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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