Долар зміцнюється перед виходом звіту щодо інфляції в США

Долар зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу перед виходом звіту про динаміку споживчих цін у США.

Мінпраці США оприлюднить ці дані о 15:30 кч. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків припускає прискорення інфляції в США минулого місяця до 2,7% у річному вираженні з 2,6% у жовтні.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют, додає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Трейдери оцінюють повідомлення Reuters про те, що Пекін готовий допустити ослаблення юаня в разі запровадження Вашингтоном нових торгових мит для китайських товарів. Деяке ослаблення юаня здешевило б китайський експорт, зменшивши вплив нових мит, а також створивши м'якші грошово-кредитні умови в КНР, зазначають експерти.

Поява цієї інформації викликала пожвавлення на ринку, що затих в очікуванні листопадових даних щодо інфляції в США, а також засідання Федеральної резервної системи (ФРС), призначеного на 17-18 жовтня, пише Bloomberg.

Курс юаня до долара знижується. Пара долар/офшорний юань за даними на 15:15 кч торгується на рівні 7,2696 юаня проти 7,2577 юаня на закриття попередньої сесії.

Вартість євро до долара опустилася до $1,0507 порівняно з $1,0530 на закриття торгів у вівторок. Фунт стерлінгів подешевшав до $1,2743 з $1,2772 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо японської єни зріс до 152,64 єни проти 151,97 єни напередодні.

Зміцнення долара, який додав у цьому кварталі майже 5%, зовсім не дивне, вважає керівник відділу економічних досліджень St James Place Management Гетал Мехта, відзначаючи перспективи запровадження Штатами мита на імпорт, а також той факт, що трейдери наразі закладають у курси меншу кількість знижень ставок ФРС, ніж раніше.

Хоча котирування свопів майже повністю враховують зниження ставки в США на чверть процентного пункту наступного тижня, оцінки ймовірності подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС дещо знизилися, наводить її слова Bloomberg.