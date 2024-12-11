Фінансові новини
- |
- 11.12.24
- |
- 12:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6748 грн/$1
12:37 11.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 11 грудня 2024 року.
|Показник
|10.12.2024
|11.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5875
|41.6748
|0.21
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 11 грудня- 41,6119 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Washington Post дізналася, як Україна допомогла сирійським повстанцям повалити Асада
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Макрон починає радитися з Польщею щодо потенційної миротворчої місії в Україні
|Міністр фінансів: Україна зможе воювати без допомоги США принаймні до середини 2025 року
|Держдепартамент США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
|Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6748 грн/$1
|Ринки акцій Європи рухаються різноспрямовано
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.12.24
|Єна зростає після зростання оптової інфляції; увага на ІСЦ в США
|Ціни на золото стабілізувалися біля позначки $2 700, через геополітичну нестабільність та очікування ІСЦ
|Акції в Азії торгуються різноспрямовано напередодні даних по інфляції в США, акції Китаю зростають на сподіваннях щодо стимулів
|Індекси Волл-стріт падають на тлі уваги до інфляційних даних і ставок
Бізнес
|Учені створили мікроскопічну «руку» з ДНК, яка захоплює віруси для запобігання інфекціям
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км
|Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
|Світові доходи від реклами вперше перевищать $1 трильйон у 2024 році: компанії-лідери
|Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація
|ЄС посилює контроль над TikTok на тлі виборів у Румунії
|Суд підтримав закон, який вимагає продаж TikTok у США. Соцмережу можуть заборонити