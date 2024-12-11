Фінансові новини
- |
- 11.12.24
- |
- 12:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Ринки акцій Європи рухаються різноспрямовано
12:33 11.12.2024 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не показують єдиної динаміки в середу в очікуванні даних про американську інфляцію.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:28 кч знизився на 0,07% - до 518,12 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,2%, французький CAC 40 - 0,02%, іспанський IBEX 35 - 0,98%. Тим часом німецький DAX додав 0,05%, італійський FTSE MIB - 0,3%,
Ринок чекає на публікацію листопадового звіту про динаміку споживчих цін у США, яка запланована на 16:30 кч у середу. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків припускає прискорення інфляції в країні минулого місяця до 2,7% у річному виразі з 2,6% у жовтні.
Дані щодо інфляції можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС), яка проведе останнє цього року засідання щодо базової процентної ставки 17-18 грудня.
Також інвестори стежать за політичною обстановкою у Франції. Напередодні президент країни Емманюель Макрон заявив, що оголосить нового прем'єр-міністра протягом найближчих 48 годин.
Капіталізація Industria de Diseno Textil SA (Inditex) знижується на 4,7%, хоча один із найбільших у світі ритейлерів одягу за три квартали 2024 фінансового року збільшив чистий прибуток на 8,5%, виручку - на 7,1%.
Акції TUI AG дешевшають на 4,6%. Провідний туроператор Європи завершив 2024 фінансовий рік із рекордною виручкою та зростанням базового прибутку на третину, однак спрогнозував сповільнення зростання прибутку в поточному фінроці.
Котирування паперів British American Tobacco зростають на 0,7%. Тютюновий концерн підтвердив прогноз фінансових показників на 2024 рік, очікує прискорення темпів зростання виручки в другому півріччі.
Ринкова вартість Publicis збільшується на 2,9% після того, як аналітики JPMorgan поліпшили рекомендацію для паперів рекламного холдингу до "вище за ринок" з "нейтрального" рівня.
Ціна паперів банку Societe Generale зростає на 1,4% після поліпшення рекомендації від аналітиків Keefe, Bruyette & Woods до "вище за ринок".
Вартість акцій adidas опускається на 0,6% на тлі обшуків у штаб-квартирі компанії у зв'язку з розслідуванням можливих порушень митного та податкового законодавства.
Лідером зниження в Stoxx Europe 600 виступають акції Carl Zeiss Meditec, що дешевшають на 8,1% на новинах про зниження виручки в минулому фінроці.
На біржі у Франкфурті активно дешевшають акції Zalando (на 4,7%) після того, як онлайн-ритейлер оголосив про купівлю конкурента - About You за 1,1 млрд євро.
У Парижі ціна паперів Teleperformance опускається на 2,1%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Washington Post дізналася, як Україна допомогла сирійським повстанцям повалити Асада
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Макрон починає радитися з Польщею щодо потенційної миротворчої місії в Україні
|Міністр фінансів: Україна зможе воювати без допомоги США принаймні до середини 2025 року
|Держдепартамент США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
|Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6748 грн/$1
|Ринки акцій Європи рухаються різноспрямовано
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.12.24
|Єна зростає після зростання оптової інфляції; увага на ІСЦ в США
|Ціни на золото стабілізувалися біля позначки $2 700, через геополітичну нестабільність та очікування ІСЦ
|Акції в Азії торгуються різноспрямовано напередодні даних по інфляції в США, акції Китаю зростають на сподіваннях щодо стимулів
|Індекси Волл-стріт падають на тлі уваги до інфляційних даних і ставок
Бізнес
|Учені створили мікроскопічну «руку» з ДНК, яка захоплює віруси для запобігання інфекціям
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км
|Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
|Світові доходи від реклами вперше перевищать $1 трильйон у 2024 році: компанії-лідери
|Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація
|ЄС посилює контроль над TikTok на тлі виборів у Румунії
|Суд підтримав закон, який вимагає продаж TikTok у США. Соцмережу можуть заборонити