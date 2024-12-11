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АНАЛІТИКА

Ринки акцій Європи рухаються різноспрямовано

12:33 11.12.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не показують єдиної динаміки в середу в очікуванні даних про американську інфляцію.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:28 кч знизився на 0,07% - до 518,12 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,2%, французький CAC 40 - 0,02%, іспанський IBEX 35 - 0,98%. Тим часом німецький DAX додав 0,05%, італійський FTSE MIB - 0,3%,

Ринок чекає на публікацію листопадового звіту про динаміку споживчих цін у США, яка запланована на 16:30 кч у середу. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків припускає прискорення інфляції в країні минулого місяця до 2,7% у річному виразі з 2,6% у жовтні.

Дані щодо інфляції можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС), яка проведе останнє цього року засідання щодо базової процентної ставки 17-18 грудня.

Також інвестори стежать за політичною обстановкою у Франції. Напередодні президент країни Емманюель Макрон заявив, що оголосить нового прем'єр-міністра протягом найближчих 48 годин.

Капіталізація Industria de Diseno Textil SA (Inditex) знижується на 4,7%, хоча один із найбільших у світі ритейлерів одягу за три квартали 2024 фінансового року збільшив чистий прибуток на 8,5%, виручку - на 7,1%.

Акції TUI AG дешевшають на 4,6%. Провідний туроператор Європи завершив 2024 фінансовий рік із рекордною виручкою та зростанням базового прибутку на третину, однак спрогнозував сповільнення зростання прибутку в поточному фінроці.

Котирування паперів British American Tobacco зростають на 0,7%. Тютюновий концерн підтвердив прогноз фінансових показників на 2024 рік, очікує прискорення темпів зростання виручки в другому півріччі.

Ринкова вартість Publicis збільшується на 2,9% після того, як аналітики JPMorgan поліпшили рекомендацію для паперів рекламного холдингу до "вище за ринок" з "нейтрального" рівня.

Ціна паперів банку Societe Generale зростає на 1,4% після поліпшення рекомендації від аналітиків Keefe, Bruyette & Woods до "вище за ринок".

Вартість акцій adidas опускається на 0,6% на тлі обшуків у штаб-квартирі компанії у зв'язку з розслідуванням можливих порушень митного та податкового законодавства.

Лідером зниження в Stoxx Europe 600 виступають акції Carl Zeiss Meditec, що дешевшають на 8,1% на новинах про зниження виручки в минулому фінроці.

На біржі у Франкфурті активно дешевшають акції Zalando (на 4,7%) після того, як онлайн-ритейлер оголосив про купівлю конкурента - About You за 1,1 млрд євро.

У Парижі ціна паперів Teleperformance опускається на 2,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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