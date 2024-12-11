Єна зростає після зростання оптової інфляції; увага на ІСЦ в США

У середу єна відійшла від двотижневого мінімуму проти долара США після того, як дані показали, що оптова інфляція в Японії прискорилася, підтримуючи аргументи на користь підвищення процентної ставки Банком Японії наступного тижня.

Однак долар утримався проти інших основних конкурентів напередодні довгоочікуваних даних по інфляції в США, які можуть дати підказки щодо темпів зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС).

Австралієць просів майже до чотиримісячного мінімуму після того, як напередодні центральний банк змінив прогноз щодо політики. Це також вплинуло на новозеландський ківі, який впав до найнижчого рівня за останній рік.

Інвестори також стежать за новинами з закритої Центральної економічної робочої конференції в Китаї, яка проходить цього тижня. Валюти антиподи долара отримали поштовх на початку тижня після того, як Пекін пообіцяв збільшити фіскальну і монетарну підтримку економіки в наступному році.

О 08:08 EET курс долара США знизився на 0,19% до 151,685 єни, після того, як вночі він піднявся до 152,18 ієни, що є найвищим рівнем з 27 листопада.

Японський індекс цін на корпоративні товари (CGPI), який вимірює ціну, яку компанії стягують один з одного за товари і послуги, минулого місяця виріс на 3,7% в порівнянні з попереднім роком, перевищивши ринковий прогноз на 3,4% і показавши найшвидші річні темпи зростання з липня 2023 року.

Ринкові прогнози щодо підвищення ставки Банком Японії на чверть пункту 19 грудня минулого року становили 27%.

«Дані схиляються в бік підвищення», - сказав Барт Вакабаяші, співкерівник філії State Street в Токіо. «Скажімо так: якщо вони підвищать ставку, то це дуже захищена позиція».

У той же час, «ми бачили загалом дуже сильні економічні показники в США», - сказав Вакабаяші.

«Всі причини, через які ми купували долар, залишаються актуальними», - сказав він. «Якщо ви запитаєте мене, чи думаю я, що ми побачимо 145 або 155 (ієн за долар), на даний момент я б сказав 155».

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до ієни і п'яти інших основних валют, трохи виріс до 106,38 після досягнення тижневого максимуму в 106,63 на попередній сесії.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС 18 грудня на чверть пункту на рівні 85%.

Економісти очікують, що як загальні, так і базові споживчі ціни в США в листопаді зросли на 0,3% в порівнянні з попереднім зростанням на 0,2% і 0,3% відповідно.

«Якщо цей сценарій реалізується, можуть виникнути побоювання, що Федеральна резервна система не зможе знизити ставки так швидко, як очікувалося, що потенційно принесе користь долару США», - сказав Джеймс Кніветон, старший корпоративний валютний дилер Convera.

У випадку з Австралією, «хоча ринок очікує швидкого зниження ставок, РБА не підтвердив цей план, і існує прецедент, коли ринок випереджає РБА, щоб потім скоригувати свої очікування», - сказав Кніветон.

Трейдери збільшили бети на зниження ставки на чверть пункту в лютому до 62% з майже 50% днем раніше.

Австралієць подешевшав на 0,089% до $0,6373 після падіння до $0,63655 за ніч вперше з 5 серпня. Ківі знизився на 0,12% до $0,5794 після попереднього падіння до $0,57875 вперше з жовтня минулого року.

Європейський центральний банк прийме рішення про політику в четвер, і ринки впевнені, що ставка буде знижена щонайменше на чверть пункту.

Курс євро був стабільним на рівні $1,0527. Фунт стерлінгів трохи ослаб до $1,2764.

Швейцарський франк знизився до 0,8833 за долар, при цьому ринки оцінюють ймовірність зниження ставки на півпункту в четвер Національним банком Швейцарії на 61%.

Банк Канади, ймовірно, знизить ставку на півпункту пізніше в середу, що допоможе закріпити луні біля 4,5-річного мінімуму на рівні 1,4195 канадських доларів за долар з вівторка. Востаннє долар США коштував 1,41645 канадських доларів.