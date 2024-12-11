Акції в Азії торгуються різноспрямовано напередодні даних по інфляції в США, акції Китаю зростають на сподіваннях щодо стимулів

У середу акції в Азії торгувалися різноспрямовано, оскільки інвестори проявляли обережність напередодні публікації ключового показника інфляції в США, в той час як китайські акції зросли в очікуванні подальших кроків уряду щодо заходів зі стимулювання економіки.

Інвестори також обмежили свої ризики через геополітичну напруженість на Близькому Сході після того, як повстанські сили скинули уряд Сирії і взяли під контроль Дамаск.

Ф'ючерси на американські фондові індекси трохи виросли на азіатських торгах, після того, як вчора ввечері вони закрились з пониженням через слабкість акцій технологічних компаній. Основна увага зараз прикута до ключових даних по індексу споживчих цін, які будуть опубліковані пізніше в середу, щоб дати більше підказок щодо процентних ставок в США.

Індекс Shanghai Composite виріс на 0,4% в середу, в той час як індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 0,2%. Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 0,8%. Всі три індекси зафіксували різке зростання на початку цього тижня.

Основна увага була прикута до Центральної економічної робочої конференції Китаю (CEWC), дводенної зустрічі, яка розпочнеться сьогодні. Зустріч відбудеться після того, як Політбюро Китаю надало найбільш оптимістичні сигнали щодо планів розблокування додаткових стимулів і підтримки зростання.

Уряд Китаю дав зрозуміти, що буде впроваджувати більш активні заходи фіскального стимулювання і приймати помірковано м'яку монетарну політику в 2025 році, згідно з результатами засідання Політбюро під головуванням президента Сі Цзіньпіна.

Майбутнє підвищення імпортних мит США може суттєво вплинути на економіку Китаю, потенційно знизивши його валовий внутрішній продукт на 1,5% протягом наступних кількох років, зазначають аналітики ANZ у своїй нещодавній замітці.

Більш широкі азіатські ринки трохи зросли.

Індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі виріс на 0,5%, в той час як індійський ф'ючерс Nifty 50 продемонстрував незначне зростання на відкритті торгів.

Південнокорейський індекс KOSPI продовжив зростання, збільшившись на 0,6%, повернувши собі частину позицій, втрачених у понеділок і минулого тижня. Президент Південної Кореї Юн Сок Йол перебуває під кримінальним розслідуванням за звинуваченням у заколоті після його суперечливого оголошення воєнного стану на початку цього місяця.

Низка урядових заходів, включаючи вливання коштів на місцевий ринок, допомогли зменшити деякі занепокоєння з приводу триваючої політичної кризи.

Японський Nikkei 225 впав на 0,6%, а TOPIX - на 0,3%.

Дані в середу показали, що оптова інфляція в Японії в листопаді зросла третій місяць поспіль, оскільки підприємства зіткнулися з більш високими витратами на робочу силу і сировину. Це свідчить про зростаючий тиск на Банк Японії, який змушує його знову розглянути питання про підвищення процентних ставок на тлі стійкої інфляції.

Ринки розділилися в думках щодо того, чи підвищить Банк Японії процентні ставки на наступному засіданні, оскільки останні дані показали, що в липні-вересні економіка Японії зросла трохи більше, ніж спочатку передбачалося. Але зростання різко сповільнилося в порівнянні з попереднім кварталом.

Австралійський S&P/ASX 200 втратив 0,5% на наступний день після того, як центральний банк країни залишив процентні ставки без змін, але зайняв дещо «голубину» позицію.

Тайванський індекс Taiwan Weighted знизився на 0,6%, малайзійський індекс FTSE Malaysia KLCI впав на 0,5%, а філіппінський індекс PSEi Composite знизився на 0,3%.